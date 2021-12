Bahia anuncia saída do atacante Gilberto após fim do contrato

Nesta quinta-feira, 30, o Bahia anunciou a saída de Gilberto. Segundo o clube, “uma terceira renovação ficou impossibilitada” e o atacante não seguirá com o elenco em 2022.

Gilberto lidera as listas de artilharia do Tricolor de Aço na Arena Fonte Nova e no Brasileirão. Na história, é o 16º maior artilheiro, à frente de nomes como Bobô e Marito.

O atacante tem 86 gols pelo Bahia e chegou ao clube em junho de 2018. Antes, defendia o Yeni Malatyaspor, da Turquia. Ele também teve passagens por Internacional, Sport, Portuguesa, Toronto FC, Chicago Fire e Vasco.

Veja abaixo seu texto de despedida:

"Por 189 vezes entrei em campo vestindo essa camisa pra defender o Esporte Clube Bahia. Foram 4 temporadas que me colocaram na história do Esquadrão de Aço e que colocaram esse clube na minha trajetória pra sempre.

Não tenho muito o que dizer sobre o que o Bahia passou a representar na minha carreira e, mais importante, no meu coração. Só queria agradecer.

Se consegui marcas e números com essa camisa, que me puseram ao lado dos maiores nomes da história desse grande clube, não foi sozinho. Preciso dividir isso com todos os jogadores que estiveram do meu lado durante esse tempo, funcionários, dirigentes e, em especial, com vocês, torcida.

Agradeço por cada vez que me aplaudiram, que me cobraram, me incentivaram. E agradeço por todas as vezes que explodimos juntos em alguma comemoração. Jamais esquecerei a energia de vocês. Essa torcida me ajudou a ser o melhor que eu poderia ser.

Isso é algo que carregarei sempre comigo e com a consciência em paz: toda vez que entrei em campo pelo Bahia, jogando bem ou mal, acertando ou errando, sei que dei o melhor de mim naquele dia. Deixei tudo que tinha no campo. Briguei por cada bola. Corri tudo que podia. E vocês não mereciam nada menos que isso.

Mas, como todo ciclo tem um final, chegou a hora de encerrar esse.

Infelizmente não conseguimos evitar que essa minha última temporada terminasse da forma como terminou - e isso me doeu demais. Eu tinha planejado de uma forma muito diferente na minha cabeça. Mas nem sempre as coisas são como a gente sonha.

Mas saibam que, onde eu estiver, sempre estarei torcendo por esse clube e por vocês.

Obrigado por tudo, mais uma vez."

