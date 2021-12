Cruzeiro comunica saída do técnico Luxemburgo, a fim de adequar as contas

O Cruzeiro passa por um processo de reformulação desde que Ronaldo Fenômeno comprou o clube. Nesta terça-feira, a equipe comunicou a saída de Vanderlei Luxemburgo, além de sua comissão técnica. Recentemente, todos haviam renovado seus contratos até 2023.

Em nota, a Raposa informou que foi orientada a não manter a atual equipe, para que pudesse adequar as contas à realidade orçamentária do clube. O Cruzeiro afirmou que uma nova comissão técnica será anunciada nos próximos dias. Por fim, o clube comunicou que ainda ocorrerão novos desligamentos no departamento de futebol.

Na última quarta-feira, a equipe já havia noticiado que não iria contratar Alexandre Mattos, que tinha acerto encaminhado com o time mineiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a nota na íntegra publicada pelo Cruzeiro:

Desde a instauração de auditoria interna, o Comitê de Transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro.

Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso.

O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados.

Tags