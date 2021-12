Paz confirma consulta de Ceni por Romarinho, mas desconhece procura por Ronald

O presidente do Fortaleza Marcelo Paz revelou em entrevista ao Bandsports nesta terça-feira, 14, que o ex-técnico do Leão e atual comandante do São Paulo, Rogério Ceni, fez uma consulta pelo atacante Romarinho. De acordo com o mandatário do Tricolor do Pici, o contato entre o time e o treinador foi feita de maneira informal.

"O Romarinho é um jogador que nós chegamos a ser consultados. Não foi formalização, mas uma consulta, uma pergunta. O Rogério (Ceni) conhece muito bem o Romarinho e é uma característica de atleta que ele gosta, velocista, driblador. (...) Houve sim uma consulta, mas parou por aí", informou Marcelo Paz.

Quanto a situação do Ronald, Paz disse que não houve qualquer procura direta ou consulta pelo volante. "Quanto ao Ronald, eu vi notícias, mas não teve nenhum tipo de procura direta ou consulta. O Rogério conhece o Ronald, trabalhou com ele aqui, mas não houve uma consulta mais direta", assumiu.

Ronald possui contrato com o Fortaleza até o fim de 2024. Já Romarinho tem contrato com o Leão até julho de 2022.

