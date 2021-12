Alvo do São Paulo, Romarinho vem de temporada discreta no Fortaleza

O meia-atacante Romarinho, do Fortaleza, foi procurado pelo São Paulo. O jogador, que trabalhou com Rogério Ceni, vem de uma temporada discreta no Leão do Pici. Romarinho participou de 50 jogos pelo Fortaleza na temporada de 2021, sendo titular em 15. O jogador marcou cinco gols e deu uma assistência nesse período.

O atleta de 27 anos, revelado no ABC, teve menos oportunidades em relação a temporada de 2020. Na ocasião, o jogador foi titular em 47 dos 57 jogos disputados pelo Fortaleza. Além disso, o ponta marcou cinco gols e deu cinco passes para gol.

Ao chegar no Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda deu prioridade para outros atletas, como Robson, David e Wellington Paulista. Romarinho pode atuar como ponta aberto ou como segundo atacante. O jogador chegou ao Fortaleza em 2018 e ao todo soma 175 jogos, com 14 gols feitos.

