Fortaleza oficializa contratação do goleiro Fernando Miguel

O Fortaleza oficializou a contratação do goleiro Fernando Miguel, de 36 anos, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. O Tricolor do Pici acertou em definitivo com o ex-jogador do Atlético-GO até o fim de 2022.

"É um atleta que fizemos um critério interno de análise para a posição (de goleiros), envolvendo o CIFEC e o sistema de dados que temos hoje dentro do Fortaleza. O nome dele foi apontado como um nome bem interessante para trazer como uma grande opção. E conseguimos trazer. O atleta quis vir e demonstrou o interesse em jogar a Copa Libertadores", explicou Marcelo Paz.

O mandatário tricolor também destacou a liderança do arqueiro e a boa temporada que fez pelo Dragão. Ao todo, foram 54 partidas com a camisa do Atlético-GO em 2021, todas como titular. No Brasileirão, Fernando Miguel passou 16 partidas seguidas sem levar gol, tornando-se o goleiro menos vazado no quesito.

"É um atleta que também tem capacidade de liderança e bom nível intelectual. A performance dele em 2021 também foi muito importante para essa decisão. Foi o goleiro que passou mais jogos sem sofrer gols na Série A, e pegou dois pênaltis. Entendemos que o atleta vai qualificar bastante o nosso elenco."

Fernando Miguel é a quarta contratação do Leão para o próximo ano. Além do goleiro, o Fortaleza já anunciou três zagueiros: o equatoriano Anthony Landázuri, o colombiano Ceballos e o brasileiro Wagner Leonardo.

