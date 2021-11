Marília Mendonça: morte em acidente de avião; as últimas notícias hoje, 7

Velório da cantora sertaneja Marília Mendonça aconteceu na manhã deste sábado, 6 de novembro (06/11), após acidente de avião com a artista goiana, de 26 anos de idade, que ocorreu em Minas Gerais, na tarde da última sexta-feira, 5 de novembro (05/11). Posteriormente, foi confirmado que a cantora sertaneja e outros quatro tripulantes estavam na aeronave. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a morte dos cinco tripulantes, dentre eles Marília Mendonça, às 17h49min da sexta-feira.

O avião decolou na tarde da sexta, com destino ao município de Caratinga, em Minas Gerais no qual a cantora faria um show à noite no mesmo dia. Marília, o assessor Henrique, o tio de Marília, o co-piloto e o piloto estavam a bordo da aeronave que caiu. Ninguém sobreviveu. Veja abaixo as últimas notícias sobre o acidente de Marília Mendonça hoje, 6:

Últimas notícias do acidente de avião com Marília Mendonça hoje, 7

Últimas notícias do acidente de avião com Marília Mendonça sábado, 6

As últimas notícias do acidente de avião com Marília Mendonça sexta-feira, 5

Morre Marília Mendonça: últimas notícias

