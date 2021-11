Morre Marília Mendonça: relembre gravação de DVD em Fortaleza

Cantora lotou a Praça Verde do Centro Cultural Dragão do Mar em show gratuito. A artista faleceu nesta sexta-feira, 5, após acidente aéreo

Quem passeava pelas ruas do Centro de Fortaleza em 17 de outubro de 2018 pôde conhecer de perto a cantora Marília Mendonça, vítima fatal de um acidente de avião nesta sexta-feira, 5. Considerada uma das maiores intérpretes sertanejas do País, a compositora foi às ruas disfarçada para panfletar o show surpresa que aconteceria no mesmo dia, às 19 horas, na Praça Verde do Centro Cultural Dragão do Mar.

O evento fez parte da turnê "Todos Os Cantos" e lotou o espaço disponível, visto que a entrada era gratuita. A partir desta apresentação aconteceu a gravação do clipe da música "Sem Sal", um dos maiores sucessos da cantora e parte do DVD do projeto. Na época, o Vida&Arte acompanhou a iniciativa e destacou em matéria a intenção da artista de produzir o show em um "cartão-postal da Cidade".

Além de "Todos Os Cantos", Marília também já havia passado pela capital cearense com festivais como o Villa Mix e tinha planos de realizar uma parceria com a dupla Jorge e Mateus no Festival "Fans Brasil". Nos últimos meses de 2021, a artista estava divulgando "Nosso Amor Envelheceu", seu novo EP.

Queda de avião

A cantora de 26 anos faleceu nesta sexta-feira, 5, após um acidente de avião na cidade de Caratingga, no interior de Minas Gerais. Além da cantora, todos os outros ocupantes da aeronave morreram. Marília se apresentaria no município ainda pela noite.

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento.”, comunicou nota enviada pela assessoria.

