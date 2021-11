Roberta Miranda é hospitalizada após saber da morte de Marília Mendonça

A cantora Roberta Miranda passou mal após saber da morte de Marília Mendonça, nesta sexta-feira, 5. A hospitalização foi por causa de um problema de pressão alta. Ela foi atendida na emergência do Hospital Albert Einstein. Felizmente, segundo nota divulgada pela assessoria, a cantora já recebeu alta e já foi para casa.

Roberta soube da queda do avião por notícias na internet. "A cantora Roberta Miranda estava indo viajar quando soube da notícia sobre o falecimento da Marília Mendonça e entrou em estado de choque. Retornou a São Paulo e precisou ser levada ao hospital, onde foram feitos alguns exames", afirmou a assessoria.

Cantora fez postagem nas redes sociais logo quando soube do falecimento (Foto: Redes Sociais/Reprodução)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento em que soube do falecimento, a cantora publicou vídeos em seu perfil no Instagram, onde aparecia chorando dentro do carro. "Eu estou parada aqui no meio da rua, porque eu não tenho coragem de dirigir", declarou abalada. Marília e Roberta eram muito amigas. Juntas, as cantoras gravaram a faixa "Os tempos mudaram".

Morre Marília Mendonça: últimas notícias





Sobre o assunto Morre Marilia Mendonça: famosos lamentam acidente com a cantora

Morre Marília Mendonça: conheça história de um dos maiores nomes do sertanejo

Marília Mendonça morre e deixa filho pequeno de 1 ano

Morre Marília Mendonça: jornalistas do O POVO falam ao vivo sobre acidente

Políticos de todo o País lamentam morte da cantora Marília Mendonça

Morre Marília Mendonça: relembre gravação de DVD em Fortaleza

Morre Marília Mendonça: quem são as outras vítimas do acidente?

Camilo Santana lamenta a morte de Marília Mendonça: "mulher forte"









Marília Mendonça faleceu na tarde desta sexta-feira, 5, após o avião em que ela estava cair em uma cachoeira, no município de Caratinga, interior de Minas Gerais. Com ela, outras quatro pessoas faleceram: o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e copiloto do avião.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags