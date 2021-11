Marília Mendonça: órgão especializado em acidentes aeronáuticos chega a MG neste sábado

Trabalhos iniciais envolvem fotografia de cenas, recolhimento de partes do avião envolvido no acidente, coleta de relatos de testemunhas e análise de documentos

Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) chegarão na manhã deste sábado, 6, à cidade mineira em que o avião que transportava a cantora sertaneja Marília Mendonça caiu. O órgão do Comando da Aeronáutica é responsável pelas atividades de investigação de acidentes aeronáuticos da aviação civil e da Força Aérea Brasileira (FAB). Mendonça morreu na tarde desta sexta-feira, 6, em acidente aéreo na cidade de Caratinga, em Minas Gerais.

Conforme o delegado regional de Minas Gerais, Ivan Lopes Sales, os profissionais do Cenipa serão recepcionados pelas Polícia Civil e iniciarão trabalhos periciais direcionados para as condições em que se encontra a aeronave e pontos que podem auxiliar na elucidação do caso. Em nota enviada pelo Cenipa ao portal Estado de Minas, o órgão pontua que os trabalhos iniciais envolvem a fotografia de cenas, recolhimento de partes do avião envolvido no acidente, coleta de relatos de testemunhas e análise de documentos.

A FAB esclarece que a investigação não tem prazo determinado para acontecer, dependendo da complexidade da ocorrência. A linha de investigação não tem caráter criminal, mas sim pretende atuar para a prevenção de novos acidentes. Os especialistas saíram do Rio de Janeiro e se deslocam para Minas Gerais. Conforme a Polícia Civil, o local do acidente permanece preservado e os órgãos estaduais realizam trabalhos periciais de sua competência.

Durante coletiva de imprensa nesta noite, Sales disse que a Polícia ainda não tem como afirmar quais foram as causas do acidente. Ele ponderou, contudo, que os destroços sugerem que a aeronave tenha colidido com um cabo de uma torre de distribuição da companhia de distribuição de energia do Estado. Ele enfatizou ainda que o local do acidente era de difícil acesso e as equipes das forças de segurança enfrentaram obstáculos para prestar socorro.

Quando chegaram ao local, as equipes da polícia foram informados por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que os três passageiros já estavam mortos, entre eles a cantora Marília Mendonça. Os piloto e copiloto estavam em local de acesso mais difícil, mas também tiveram óbito confirmado pela força de segurança.



