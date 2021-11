Artista que pintou mural em homenagem a Marília Mendonça no Cariri: "Saudade tem cor"

Wanderson Petrova foi o responsável pela pintura em um muro na travessa Orós, no Crato

Um dia após ter conhecimento da morte da cantora Marília Mendonça, o fã Wanderson Petrova Cavalcante transformou sua dor em arte. Caririense, em apenas cerca de uma hora ele pintou um mural em homenagem a eterna "Rainha da Sofrência".

“Saudade tem cor”, escreveu ele no Instagram, ao publicar foto da pintura que fez em um muro na travessa Orós, no bairro São Miguel, no Crato – cidade distante 508 quilômetros de Fortaleza.

“Este é meu tributo, sobre uma mulher política, forte e intensa. Que pintem, escrevam e cantem muito sobre Marília Mendonça, uma artista, uma voz, que nunca cessará! Uma mulher cuja arte será para sempre!”, continuou ele.

Wanderson Petrova, cearense que tem como propósito transformar mulheres fortes em arte (Foto: Reprodução / @wanderson.smivill)



Artista visual, Wanderson contou ao O POVO que, quando ficou sabendo da notícia do falecimento, na sexta-feira, 5, reuniu-se com amigos para poderem, juntos, escutar os sucessos da artista de 26 anos.

E aquilo tudo lhe inquietou muito, tanto é que no dia seguinte (sábado, 6) ele diz já ter acordado com uma ideia na cabeça: transformar o sofrimento em arte.

Foi quando deu continuidade ao seu propósito de pintar mulheres fortes e intensas, como era a goiana. “O Cariri é um local bem complicado em questão de violência e de feminicídio, então trabalho bastante com essa questão em minha arte”, destacou.

Marília Mendonça também era um símbolo de luta, como avaliou o artista. “Foi uma mulher que se manifestou politicamente. Usou seu corpo como luta e os seus posicionamentos, sobretudo políticos, me atravessam positivamente.”

Homenagem em Caucaia

Uma outra homenagem à cantora Marília Mendonça também foi feita em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O rosto sorridente da goiana foi estampado em um muro pelos cearenses Leandro Marques e Anderson Grafite.

Leandro compartilhou no Instagram que a arte estava “carregada de sentimentos” e declarou sua admiração por Marília. “Nunca pensamos que seria tão difícil. Cada troca de cor dá um aperto no peito por não termos mais Marília Mendonça”, expressou.



Artistas Leandro e Anderson pintaram o mural no sábado, 6. Cantora morreu em acidente de avião na sexta, 5 (Foto: Reprodução/Instagram)



