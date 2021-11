Uma queda de avião em Minas Gerais hoje, sexta-feira, 5 de novembro (05/11), resultou na morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e outras quatro pessoas que a acompanhavam. Todos vieram a óbito após o incidente, que teve fim em uma cachorreira na região de Piedade de Caratinga, interior do estado mineiro. Marília faria um show na região.

“O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais”, escreveu a autarquia nas redes sociais.

Morre Marília Mendonça: quem são as outras vítimas do acidente?

Além da cantora de sertanejo, o acidente de avião desta sexta vitimou seu produtor Henrique Ribeiro, e seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e copiloto da aeronave, cujas identidades têm sido preservadas até o momento. Ribeiro, mais conhecido como Henrique Bahia, trabalhou também com o cantor Cristiano Aaraújo, morto em acidente de carro em junho de 2015. No Instagram Stories, o produtor publicou um vídeo conversando com Marília pouco antes do embarque no avião.

Morre Marília Mendonça: o que causou o acidente?

Ainda não se sabe o motivo da queda do avião em que Marília e sua equipe estavam. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) irá investigar o caso.

Conforme informou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava regular e autorizado para realizar táxi aéreo. Era um modelo bimotor Beech Aircraft King Air, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

