Morre Marília Mendonça: momentos antes do acidente, cantora ligou para fãs

Antes de embarcar no voo que resultou em sua morte hoje, sexta-feira, 5, a cantora de sertanejo Marília Mendonça havia publicado no Instagram um vídeo humorístico sobre sua rotina de cuidados pré-show clique aqui para assistir. Ela tinha uma apresentação marcada para esta noite no Parque de Exposições, em Caratinga, Minas Gerais.



No vídeo, intitulado “Fim de semana de shows em Minas”, é possível ver culturas tradicionais mineiras, como pão de queijo e feijão tropeiro. Em seguida, comparando suas expectativas e a realidade, Marília é vista se alimentando de frutas e salada e se exercitando. No fundo, toca a música “Expectativa x Realidade”, de Matheus & Kauan.

Antes da publicação desse vídeo, perto do meio dia, Marília gravou uma série de “stories” telefonando aleatoriamente para fãs, inclusive uma pessoa de Fortaleza, para instigá-los a assistir ao último clipe lançado pela cantora, “Fã Clube”, que conta com a participação da dupla Maiara & Maraisa. Clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo.



Morre Marília Mendonça: cantora e outras pessoas são vítimas de acidente de avião

Marília, de 26 anos, e outras quatro pessoas morreram após um acidente de avião que teve fim em uma cachorreira na região de Piedade de Caratinga, interior do estado mineiro. Ainda não se sabe o motivo da queda da aeronave.

A assessoria da cantora chegou a informar, logo após o acidente, que a artista havia sido resgatada e estava bem. Porém, a morte da cantora e de outros ocupantes do avião de pequeno porte foi confirmada no fim da tarde.



