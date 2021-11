Maraisa escreve homenagem para Marília Mendonça: "Sempre iremos te aplaudir"

Parceria na música fez com que Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa ficassem conhecidas como "As Patroas"

Maraisa publicou neste domingo, 7, textos de despedida da amiga Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo na sexta, 5. “Nós sempre iremos te aplaudir, Marília Mendonça, juntas até o final”, escreveu em foto no cortejo fúnebre, ao lado da irmã, Maiara, e da dupla Henrique e Juliano.

Em seguida a essa imagem, Maraisa postou um vídeo com Henrique e Juliano cantando no velório de Marília Mendonça. Segundo Maraisa, "tudo no corpo" dela dói com a saudade: "É uma dor, uma tristeza... Vivendo e morrendo ao mesmo tempo! Eu nunca vou entender! Mas eu sempre vou te amar”.

Parceria na música fez com que Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa ficassem conhecidas como "As Patroas". Projeto com esse mesmo novo havia sido lançado recentemente, e as três fariam uma turnê para contar essa trajetória da amizade de dez anos.

Leia na íntegra texto de Maraísa publicado neste domingo, 7:

"Tudo no meu corpo dói… Só sei conversar chorando e você muito bem sabe o quanto eu sou ruim pra essas coisas. Nunca imaginei que um dia teria que arrumar uma roupa preta pra ir te encontrar pela última vez como foi hoje. Beijei, toquei e quando iam fechar eu já pensava que eu nunca mais ia te ver! E os nossos sonhos?? E os nossos planos?? Tô inconformada, em alfa! Começo a falar uma coisa e esqueço! Estou forte e, de repente, saio do eixo! Vou cantar e parece que nunca fiz isso na vida. Queria ouvir nosso álbum com você, sempre lembrando do porquê escolhemos cada faixa, mas você não responde… Você não diz nada… Parece que está dormindo em um sonho de princesa!.. Juntando meus cacos, minhas forças, conversando com Deus e pedindo ajuda a Ele, mais do que nunca, porque eu nunca tive que conversar com alguém trancado em uma caixa de madeira. Amiga… Eu sei que você, mais do que ninguém, ia querer que eu compreendesse e eu nem sei se você me ouve. Mas dessa vez você não vai ter a Maraisa inabalável. É uma dor, uma tristeza… Vivendo e morrendo ao mesmo tempo! Eu nunca vou entender! Mas eu sempre vou te amar. E irei honrar seu nome e seus sonhos até o fim da minha vida!!!"

O velório da cantora sertaneja Marília Mendonça e do tio dela, Abicieli Silveira Dias Filho - também morto no acidente aéreo -, foi realizado nesse sábado, 6, no ginásio Goiânia Arena.

A cerimônia de despedida foi iniciada por volta das 13 horas, recebeu familiares e amigos da cantora, entre eles famosos como as duplas Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Matheus e Kauan, Joao Neto e Frederico, além de Luísa Sonza, Jorge e Naira Azevedo. Uma fila quilométricas com milhares de fãs se formou para acesso ao local.

Além das orações, Maiara e Maraísa cantaram o sucesso "Esqueça-me se for capaz", gravada em parceria com Marília Mendonça. Henrique e Juliano fizeram uma homenagem com a música “Flor e o beija-flor”.

No fim da tarde, o corpo da artista goiana e do tio dela foram levados ao cemitério em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros. Os corpos foram sepultados em cerimônia fechada para a família e pessoas próximas. (Com Agência Brasil)

