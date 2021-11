Produtor que estava no avião de Marilia Mendonça comemorou volta aos palcos dias antes do acidente

O acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça na tarde da última sexta-feira, 5, também matou o produtor da artista, Henrique Ribeiro. No último domingo, Henrique chegou a comemorar o retorno aos palcos, após as restrições motivadas pela pandemia, em publicação no seu perfil no Instagram. "Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Estamos de volta!!!!", escreveu o produtor que era formado em gestão de eventos.

Conhecido como “Henrique Bahia”, por ser natural de Salvador, Ribeiro morava há cerca de uma década em Goiânia e trabalhava há seis anos com Marília Mendonça. Antes de atuar junto com a cantora, o produtor exerceu função similar na equipe do ex-cantor sertanejo Cristiano Araújo, vítima de um acidente de carro em 2015.

Nas redes sociais, ele registrava os últimos momentos da equipe antes de entrar no avião. “Onde você vai com essa mala?”, perguntava Henrique a Marilia antes de embarcar na aeronave. “Vou para Minas, né, meu amigo”, respondeu a cantora.

Além da artista e do produtor, a queda da aeronave no interior de Minas Gerais matou o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Viana.

