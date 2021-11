Corpos de Marília Mendonça e outras quatro pessoas serão liberados até a manhã deste sábado, 6

Em entrevista na noite desta sexta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais disse segue realizando trabalhos periciais para investigar as causas do acidente que causou a morte da cantora goiana

Os corpos da cantora goiana Marília Mendonça e de outras quatro pessoas que estavam em avião que caiu em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira, 5, serão liberados para o sepultamento até a manhã deste sábado, 6. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais.

Conforme o médico legista Pedro José Fernandes Nunes Coelho, o rosto das pessoas envolvidas no acidente não foram desfigurados, o que facilita a identificação. Ele explica que a liberação dos corpos depende de elementos burocráticos, como a entrega de documentação e da coleta das digitais dos passageiros para eventual necessidade de comparação.

Família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, amanhã, por volta de 8h da manhã. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local.

Também nesta noite, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), disse nas redes sociais que a família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, por volta de 8 horas da manhã deste sábado, 6. “Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local”, afirmou o mandatário, que declarou luto oficial de três dias no estado.

Durante a coletiva desta noite, o delegado regional de Minas Gerais, Ivan Lopes Sales, disse que a Polícia ainda não tem como afirmar quais foram as causas do acidente. Ele ponderou, contudo, que os destroços sugerem que a aeronave tenha colidido com um cabo de uma torre de distribuição da companhia de distribuição de energia do Estado. Trabalhos periciais seguem acontecendo no local e devem se estender durante o fim de semana. “O local está preservado, pretendemos que os laudos fiquem prontos no período legal”, acrescenta.

Sales enfatizou ainda que o local do acidente era de difícil acesso e as equipes das forças de segurança enfrentaram obstáculos para prestar socorro. Uma das preocupações era com o risco da aeronave deslizar e descer, assim como em relação ao piso escorregadio do local em que a aeronave estava, devido ao combustível derramado na área. “Durante os trabalhos de necropsia, foram colhidos materiais, como é feito de praxe, que serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte”, afirmou.

