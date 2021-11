Tio de Marilia Mendonça morto em acidente de avião tinha filha de seis meses

Em postagem no último dia 15 de outubro, ele comemorava quatro anos de casamento com a esposa Nayara

Abiceli Silveira Dias Filho, tio e assessor da cantora Marília Mendonça, está entre os mortos no acidente aéreo que vitimou a artista na tarde da última sexta-feira, 5. Casado há quatro anos, Abicielí deixou a esposa Nayara e a filha do casal, Laura, nascida há apenas seis meses. Em postagem no último dia 15 de outubro, ele comemorou os quatro anos de casamento.

“Hoje faz 4 anos que iniciamos uma caminhada juntos. Passamos por alguns obstáculos, é verdade, mas o importante é que nunca nos separamos. Seguimos sempre firmes e fortes caminhando na mesma direção. Tenho certeza que esta estrada ainda nos reserva aventuras e vamos encarar tudo lado a lado. Amo você, amo vocês né! Olha aí o fruto do nosso amor”, escreveu em publicação na qual estão sua esposa e a filha recém-nascida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem são as outras vítimas do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça.

Abiceli também já havia publicado postagens da trajetória ao lado da sobrinha, com fotos da equipe. Sempre presente nas viagens, pessoas próximas ao tio da cantora o retrataram como um incentivador da carreira de Marília e alguém com quem a artista tinha bastante proximidade.

Sobre o assunto Irmãs de copiloto morto na queda do avião de Marilia Mendonça prestam homenagens nas redes sociais

"Descansa em paz, pai", diz filha de piloto de avião que levava Marília Mendonça

Produtor que estava no avião de Marilia Mendonça comemorou volta aos palcos dias antes do acidente

O tio da cantora não postava com muita frequência nas redes sociais, mas em publicação de 22 de julho de 2020, aniversário de Marilia, ele a parabenizou. "Hoje é seu dia! Que papai do céu realize todos seus sonhos. Muita saúde, muita paz. Obrigado por tudo que você é na minha vida e na vida de todos que te amam... Te amo tamanho do céu infinito. FELIZ ANIVERSARIO", escreveu à época.

Sobre o assunto Marília Mendonça: morte em acidente de avião; as últimas notícias hoje, 6

Corpo de Marília Mendonça chega a Goiânia e seguirá em cortejo

Tags