Marília Mendonça domina Spotify com 74 músicas entre mais ouvidas

Plataforma que consagrou Marília Mendonça a artista mais ouvida no Brasil entre 2019 e 2020 registrou um aumento neste último sábado incluindo 17 de suas músicas na lista do top 50

Desde a última sexta-feira, 5, o Brasil foi tomado por uma comoção pela morte da cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas e um acidente aéreo envolvendo outras quatro pessoas, além de Marília Mendonça, o nome mais buscado no Spotify Brasil neste último sábado, 6, um dia após seu falecimento. Conforme o serviço de streaming de música, podcast e vídeo, a "rainha da sofrência" encabeçou 74 das 200 músicas mais ouvidas nesse dia.

No top 50, para confirmar sua popularidade e legado mesmo tendo partido tão cedo, aos 26 anos, no auge de sua carreira, emplacou, deste total, 17, entre as letras mais acessadas na plataforma. “Esqueça-me Se For Capaz”, seu sucesso mais recente — ainda na bio do Instagram da artista —, é uma delas. Lidera na listagem brasileira e é a 48.ª mais ouvida ao nível mundial também.

Ainda do Spotify Brasil, aparece “Todo Mundo Menos Você”, ocupando o segundo lugar. Esta e “Esqueça-me Se For Capaz” compõem parte do novo projeto em parceria com a dupla Maiara & Maraísa, chamado "Patroas 35%", que rodaria o mundo, com o trio, a partir de março de 2022.

Outros títulos, marcados pela voz grave de Marília ecoam por "Todos os Cantos" do País. "Graveto", visto quase 280 milhões de vezes no YouTube, por exemplo, além de "Infiel", história que a levou à audiência fonográfica, e "De Quem É a Culpa?"; ambas do mesmo álbum "Marília Mendonça (Ao Vivo)", lançado há cinco anos, em março de 2016.

Músicas antigas ou atuais, Marília continua entre nós. Para dar o play, é só clicar:

