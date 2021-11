Marília Mendonça morre e deixa filho pequeno de 1 ano

Marília Dias Mendonça, mais conhecida como Marília Mendonça, morreu na tarde de hoje após sofrer acidente de avião. Ela tinha apenas 26 anos e deixa órfão um filho de 1 ano e 10 meses, Léo Dias Mendonça Huff.

Léo é fruto do relacionamento que a cantora teve com Murilo Huff, com quem ela terminou recentemente. Ela chegou a dizer que o bebê era “a luz dos seus olhos”.

Mais informações em instantes

Morre Marília Mendonça: últimas notícias

