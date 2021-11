Neymar marca gol de número 400 na carreira e homenageia Marília Mendonça

O jogador brasileiro de futebol Neymar, do Paris Saint German, marcou seu 400° gol oficial, em vitória por 3 a 2 sobre o Bordeaux, pelo Campeonato Francês, e o dedicou à cantora Marília Mendonça, morta em desastre aéreo ocorrido na sexta-feira, 5, em Caratinga (MG).

O craque fez dois gols na partida deste sábado, 6, e teve uma grande atuação. No primeiro tento marcado ele exibiu uma camisa que usava por baixo do uniforme oficial do PSG com a seguinte frase: "Serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência. Descanse em paz". Já no segundo gol, ele fez alguns passos, justamente, do ritmo que consagrou a artista goiana, além de apontar ao céu e fazer gestos com as mãos simulando um coração.

Antes da partida, Neymar já havia homenageado Marília Mendonça em suas redes sociais. No Twitter ele escreveu: “Uma das melhores surpresas que eu tive na vida. Ter você cantando parabéns pra mim, que honra a minha. Você marcou teu nome no Brasil e no mundo. Serei seu eterno fã. Descanse em paz!” Ele fazia referência a apresentação da cantora no aniversário de 27 anos do jogador, em 2019, quando os dois cantaram juntos.

Quanto aos dois gols marcados, o brasileiro soma agora três gols na atual temporada do futebol francês e 401 na carreira. Esse último número é controverso, já que nas contas do próprio jogador essa marca já foi ultrapassada desde março do ano passado.



