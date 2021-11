Morre Marília Mendonça: jornalistas do O POVO falam ao vivo sobre acidente

Um acidente de avião com a cantora Marília Mendonça, de 26 anos de idade, ocorreu em Minas Gerais, na tarde de hoje, sexta-feira, 5 de novembro (05/11). Posteriormente, foi confirmado que a cantora sertaneja e outros quatro tripulantes estavam na aeronave. A Polícia Cívil de Minas Gerais confirmou a morte dos cinco tripulantes, dentre eles Marília Mendonça, às 17h49min de hoje.

Morre Marília Mendonça: jornalistas do O POVO falam ao vivo sobre tragédia

Clique aqui para assistir ao vídeo no YouTube ou no player abaixo.

O avião decolou na tarde de hoje, com destino à um município de Minas Gerais no qual a cantora faria um show na noite de hoje. A cantora sertaneja, o assessor Henrique, o tio de Marília, o co-piloto e o piloto estavam a bordo da aeronave, que caiu na tarde de hoje. Veja abaixo as últimas notícias e a linha do tempo do acidente:

As últimas notícias do acidente de avião com Marília Mendonça

16h40min - O local é de difícil acesso e os bombeiros ainda não haviam chegado ao local até as 16h25min. Além disso, havia um forte cheiro de combustível no local, segundo relatos divulgados pelo portal G1.

16h50min - De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, às 16h20min (horário de Brasília), as duas outras pessoas presentes se tratavam do piloto e de um passageiro.

17h - Conforme a assessoria da cantora, a artista foi resgatada e está bem. Posteriormente, as informações da assessoria e do Corpo de Bombeiros se chocaram.

17h15min - Mais duas pessoas estavam na aeronave de pequeno porte que caiu em uma área perto de uma cachoeira na serra de Caratinga. As mortes destas pessoas foram confirmadas posteriormente. 17h35min - Dois óbitos foram confirmados pelo Corpo de Bombeiros. A identidade das vítimas não foram divulgadas.

17h49min - Morte da cantora Marília Mendonça é confirmada pelo Corpo de Bombeiros;

17h58min - A assessoria da cantora Marília Mendonça confirma a morte da artista através de nota: "Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos".

18h28 - Amigos famosos de Marília Mendonça lamentam morte da cantora nas redes sociais

18h33 - Corpo de Bombeiros, até agora, retirou três pessoas da aeronave. Outros dois corpos ainda estão no avião.

18h37min - Quarta vítima é retirada do avião.

18h39min - Quinta vítima é retirada do avião.

