Morre Marilia Mendonça: Famosos lamentam acidente com a cantora

Artistas nacionais como Gal Costa e Wesley Safadão utilizaram as redes sociais para solicitar orações pela artista, que morreu em um acidente aéreo hoje, 5 de novembro (5/11).

A cantora Marília Mendonça faleceu nesta sexta-feira, 5, após a queda de um avião na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Desde o anúncio do acidente, famosos utilizaram as redes sociais para pedir orações e lamentar o ocorrido. O clima nas redes sociais foi de comoção e de choque

O cantor Márcio Victor, do Psirico, postou no Instagram um pedido de oração e, em seguida, um vídeo nos Stories chorando e perguntando: "O que está acontecendo com o mundo"? Já na última publicação postada pela artista, o cantor Kevinho escreveu: "Deus é contigo".

DEVASTADO! Minha amiga @MariliaMReal !!! Não acredito !!! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 5, 2021

No twitter, o comediante e ator Victor Sarro manifestou sua tristeza. "DEVASTADO! Minha amiga @MariliaMReal !!! Não acredito !!!", escreveu no post. A aeronave em que a cantora e parte de sua equipe estava presente caiu na cidade de Caratinga, distante cerca de 300 km de Belo Horizonte, Minas Gerais. Todos os ocupantes morreram.

Sobre o assunto Morte de cantora Marília Mendonça em queda de avião é confirmada

No Twitter, o cantor César Menotti disse estar "sem chão". Amigo de Marília, o sertanejo compartilhou um tweet feito pela sertaneja no dia 29 de outubro, afirmando que estava com saudades dele e desabafou. "Não deu tempo de matar essa saudade minha irmã. Te amarei para sempre", lamentou o cantor.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), também lamentou a morte da artista. "Uma artista carismática, mulher forte, que tanto brilho espalhou durante sua vitoriosa carreira musical", compartilhou o político através das redes sociais. A humorista Tatá Werneck também lamentou a perda da cantora. "Que tristeza senhor Deus. Meu Deus. Que tristeza senhor. Um filho pequeno. Uma carreira brilhante. Meu Deus. Que tristeza", publicou a atriz.

Veja outros artistas e políticos que lamentaram a morte de Marília Mendonça:

Gal Costa, cantora

"Estou aqui arrasada com a morte de Marília Mendonça, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste."

Wesley Safadão, cantor

"Sua estrela brilhará pra sempre, descanse em paz Marília Mendonça. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião".

João Luiz, ex-BBB



"A gente perde Marília Mendonça no dia da cultura. E sem dúvidas o talento e avoz de Marília está num lugar especial no coração de todos os brasileiros. Descanse em paz, Marília"

Caetano Veloso, cantor



"Um amigo querido comentou: "Em 'Sem samba não dá' você cita Marília Mendonça duas vezes!". Sorri. O arrebatamento diante das Patroas (em que Mendonça canta com Maiara e Maraísa) e do trecho de show em que Leo Santana se apresenta ao lado dela e da banda Didá… era tão grande que não só me pareceu justo que ela surgisse duas vezes na cação como que, em uma delas, seu nome viesse como Mar(av)ília Mendonça. Senti alívio quando li, cerca de uma hora atrás, notícia de que ela passava bem, apesar de estar num avião que caíra. Agora fiquei sabendo que, na verdade, ela morreu no acidente. Estou chorando. Acho que nem posso acreditar."

Juliette, cantora e influencer

"Lamento profundamente a inestimável perda de Marilia Mendonça. Mulher, artista, mãe e ícone brasileiro. Meu profundo sentimento às famílias de todas as vítimas. Que Deus acalme o coração de cada um deles".

Fábio Porchat, humorista



"Inacreditável! Toda força pra família, pros amigos e pros fãs! Um talento e um sucesso popular que não tem igual! Meu abraço pros fãs e amigos da Marília!"

Daniela Mercury, cantora

"Estou arrasada e em choque com a morte de Marilia Mendonça. É uma tragédia! Sinto imensamente por ela, pelo filhinho Léo,pelo marido, pela família, pelos outros que morreram no acidente. Ela era uma artista gigante no auge da carreira. Uma tristeza sem tamanho"

Felipe Neto, youtuber

"Que tragédia, que tristeza, que perda. Os mais profundos sentimentos para as famílias de todas as vítimas desse acidente terrível. Marília Mendonça, você fez história. Não há palavras"

MC Hariel, funkeiro

"Acabei de chegar de viagem de avião e mais uma hora de pouco de vã essa notícia aí deixo a mente baqueada de verdade... que Deus guarde a alma"

Tags