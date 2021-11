Camilo Santana lamenta a morte de Marília Mendonça: "mulher forte"

A cantora de sertanejo Marília Mendonça faleceu na tarde desta sexta-feira, 5, após a queda de um avião no município de Caratinga, interior de Minas Gerais. Com a repercussão da tragédia, famosos utilizaram as redes sociais para lamentar a morte da cantora de voz marcante. O governador do Ceará, Camilo Santana, também mostrou sua solidariedade. “Uma artista carismática, mulher forte”, escreveu.

Em seu perfil no Twitter, o governador também mostrou pesar pela vida dos outros membros da tripulação. Até o momento, foi confirmado o óbito de cinco pessoas. “Lamento profundamente a partida precoce da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, e de outros integrantes de sua equipe, em acidente aéreo essa tarde, deixando milhões de fãs de luto em todo o país”, publicou Camilo.

Marília Mendonça era querida no cenário musical por sua voz e letras marcantes. “Uma artista carismática, mulher forte, que tanto brilho espalhou durante sua vitoriosa carreira musical.”, finalizou Camilo Santana.

Além de Marília, vieram a óbito seu produtor Henrique Ribeiro, e seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho. Também faleceram o piloto e o copiloto da aeronave. A cantora deixa o filho Léo Dias Mendonça Huff, de um ano, fruto da relação com o também cantor e compositor Murilo Huff.

