Marília Mendonça morte: caderno com composições inéditas é encontrado, diz advogado

Além do violão de Marília Mendonça, um caderno no qual a cantora anotava ideias para novas composições foi encontrado nas buscas realizadas no local do acidente, neste sábado, 6. A informação foi divulgada pelo advogado da artista, Luiz Maurício. Os pertences serão entregues aos familiares.

"É muito cedo, ainda. Vai ter que ser muito bem avaliado”, disse ao jornal O Tempo sobre a possibilidade de as letras virem a ser gravadas por outros artistas futuramente.

Marília morreu em uma queda de avião nessa sexta-feira, 5, quando seguia para Caratinga, em Minas Gerais, onde faria um show. O tio e assessor de imprensa dela, bem como o produtor, o piloto e o copiloto da aeronave também morreram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os corpos de Marília Mendonça e do tio Abicieli Silveira Dias Filho chegaram às 12h13min deste sábado, 6, para serem velados, em Goiânia. No local, amigos, familiares e fãs prestam homenagens.

Sobre o assunto Velório de Marília Mendonça nesta tarde deve receber 100 mil pessoas

Marília Mendonça morte: Cemig informa que linha atingida por avião segue normas técnicas

Famosos vão ao velório de Marília Mendonça em Goiânia

Velório de Marília Mendonça: veja fotos da despedida de amigos e fãs

Tags