Morte de cantora Marília Mendonça em queda de avião é confirmada

A cantora Marília Mendonça morreu em uma queda de avião na tarde de hoje, sexta-feira (05/11), em uma área perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, em Minas Gerais. A assessoria da cantora chegou a informar, logo após o acidente, que a artista havia sido resgatada e estava bem. Porém, a morte da cantora e de outros ocupantes do avião de pequeno porte foi confirmada no fim da tarde.

Além de Marília, mais quatro pessoas estavam na aeronave e também morreram: piloto, copiloto, produtor e assessor, que também era tio da cantora. As vítimas estavam a caminho de um show que a cantora realizaria na noite desta sexta-feira, 5, no munícipio que está situado a 300km de Belo Horizonte.

Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, munícipio de Goiás, tinha 26 anos e deixou o filho Léo, de 1 anos e 9 meses, do relacionamento com o ex-namorado Murilo Huff. O primeiro EP da carreira da cantora foi lançado em 2015, mas o seu reconhecimento nacional veio em 2016, quando vendeu 240 mil cópias com a música "Infiel", tornando-se um dos maiores nomes do sertanejo.

Em 2017, Marília foi indicada ao Grammy Latino com o álbum Realidade e dois anos depois com o projeto Todos Os Cantos, vencendo a categoria da aclamada premiação de música.

Uma nota de pesar, após confirmação da morte, foi lançada pela assessoria da cantora:

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos."



Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais confirmou, por volta das 17h50min, que "a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais".

Morre Marília Mendonça: quem são as outras vítimas do acidente?

Além da cantora de sertanejo, o acidente de avião desta sexta vitimou seu produtor Henrique Ribeiro, e seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e copiloto da aeronave, cujas identidades têm sido preservadas até o momento. Ribeiro, mais conhecido como Henrique Bahia, trabalhou também com o cantor Cristiano Aaraújo, morto em acidente de carro em junho de 2015. No Instagram Stories, o produtor publicou um vídeo conversando com Marília pouco antes do embarque no avião.

