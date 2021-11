Irmãs de copiloto morto na queda do avião de Marilia Mendonça prestam homenagens nas redes sociais

Pai de dois filhos, o copiloto Tarciso Viana de 37 anos deixou ainda a esposa grávida do terceiro filho do casal

As irmãs do copiloto Tarciso Viana, de 37 anos, um dos mortos no acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça na tarde da última sexta-feira, 5, prestaram homenagens ao familiar em suas redes sociais e o retrataram como um homem religioso e próximo da família. Pai de dois filhos, de 5 e 21 anos, Viana deixa ainda a esposa grávida do terceiro filho do casal.

Nádia Viana, uma das irmãs de Tarciso, lembrou o copiloto como um “herói” que morreu fazendo o que amava. “Oh Deus eu não tenho forças, mas sei que tu és nosso escudo. Receba meu irmão de braços abertos aí no céu. Ele foi um herói, tentou de tudo pra salvar todos. Descanse em paz piloto Tarciso Pessoa Viana”, escreveu em publicação no Instagram. Tarciso morava em Samambaia (DF) e pilotava há cerca de 12 anos.

Outra irmã do copiloto prestou homenagens ao aviador. “Quem te conheceu sabe que vc era imagem e semelhança de Deus e tá na glória com ele desfrutando do que ele acredita do que ele plantava aqui a todos”, escreveu Nagila do Vale.

A mulher também postou trecho de como teria recebido a notícia da morte do irmão. “Como a empresa me deu a notícia ‘Nagila seu irmão foi um herói ele deu a vida tentou de tudo a prova tá aí, a aeronave não se estraçalhou orgulho do meu herói’, piloto Tarciso Pessoa Viana”.

Quem são as outras vítimas do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça.

