Cortejo em caminhão aberto leva corpo de Marília Mendonça para sepultamento

A cerimônia para o sepultamento da cantora sertaneja Marília Mendonça será realizada no fim da tarde deste sábado, 6, no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. Após o velório, que ficou aberto ao público por cerca de três horas, o corpo da artista goiana seguiu em cortejo em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros. O sepultamento é realizado em cerimônia fechada para a família da artista.

As duplas Henrique e Juliano e Maiara e Maraísa acompanharam o caixão da cantora durante o cortejo, no carro do Corpo de Bombeiros. O corpo do tio da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, que também morreu no acidente aéreo dessa sexta-feira, 6, seguiu em cortejo em um outro caminhão do Corpo de Bombeiros. O ônibus com a equipe da cantora também se dirigiu ao cemitério em um ônibus, em que foi escrita a palavra “luto” no vidro do veículo.



Durante o cortejo com o corpo da Marília e de seu tio, foi possível ver fãs que tentaram dar um último adeus à cantora, aplaudindo de calçadas e residências ao longo do caminho. O percurso de 12 quilômetros é acompanhado por batedores, em motos e viaturas da polícia, e deve durar cerca de 30 minutos, conforme a Globo News.

