Corpo de Marília Mendonça chega a Goiânia e seguirá em cortejo

De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, haverá cortejo até a Goiânia Arena, onde haverá o velório aberto ao público

O corpo da cantora e compositora Marília Mendonça chegou a Goiânia por volta das 10h20 deste sábado, 6 de novembro (6/11). De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, haverá cortejo até a Goiânia Arena, onde haverá o velório aberto ao público. O governador foi ao aeroporto receber o corpo, junto da família da artista.

Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram em acidente de avião em Caratinga (MG) na sexta-feira, 5. Ela faria shows no fim de semana em Minas Gerais.

Há fãs da artista no local do velório desde a madrugada à espera do momento de se despedir. Há previsão de que até 100 mil pessoas participem. O velório será aberto ao público das 13 horas às 16 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Socorristas constataram morte de Marília Mendonça e equipe logo após chegar ao local

Marília Mendonça morreu em acidente de avião aos 26 anos em MG

Também será velado o corpo do tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, que acompanhava a artista na aeronave. Estavam no voo ainda o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

O enterro será reservado à família e a amigos próximos, às 17h30min.

Sobre o assunto Para onde ia Marília Mendonça e de onde ela vinha?

Mãe de Marilia Mendonça passa mal ao descobrir morte da filha

Tags