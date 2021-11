Homem morre em queda de avião de Marília Mendonça

Uma pessoa morreu na queda do avião da cantora Marília Mendonça, segundo a Polícia Civil confirmou à Globonews. O corpo de um homem homem foi retirado da aeronave por volta das 17 horas, na cidade de Caratinga, distante cerca de 300 km de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acidente aéreo foi em área de cachoeira, de difícil acesso.

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, cinco pessoas estavam no avião de pequeno porte: piloto, copiloto, a cantora, um produtor e um assessor. No entanto, o Corpo de Bombeiros não confirma quantas pessoas ainda estão na aeronave e nem o estado de saúde delas. Às 17h20min, a Globonews ainda mostrava, ao vivo, equipe dos Bombeiros trabalhando nos resgate.

