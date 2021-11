Marília Mendonça pediu a Murilo Huff que cuidasse do filho deles antes de embarcar

O cantor Murilo Huff contou que Marília Mendonça pediu que ele cuidasse do filho deles, de 1 ano, antes de embarcar. A mensagem foi publicada pelo cantor em suas redes sociais logo após o enterro da artista, na noite desse sábado, 6, em Goiânia.

"Te prometo que eu vou encontrar o caminho e vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião", escreveu em homenagem à sertaneja.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Murilo e Marília iniciaram um relacionamento em 2018. No ano seguinte, a cantora engravidou do primeiro e único filho do casal, Leo. Durante a pandemia eles chegaram a se separar, mas depois reataram. Após rumores de uma nova separação, a notícia confirmada em setembro deste ano.

O corpo da cantora foi enterrado na noite de sábado no cemitério Parque Memorial, na capital goiana, em cerimônia reservada à família e amigos mais próximos.

Antes disso, uma multidão acompanhou o velório no Ginásio Goiânia Arena e prestou homenagens. A cantora goiana de 26 anos morreu na sexta-feira em um acidente de avião em Carantinga (MG).

Veja texto na íntegra

Sigo aqui, ainda sem palavras, mas já vi que isso não vai passar. Não tão cedo. Você foi sem avisar e deixou um buraco dentro de mim. Um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar. Talvez esse pequenininho correndo aqui na sala me ajude a enfrentar sua falta. Ou talvez ele me faça sentir mais falta ainda, porque ele é sua cara.

Eu não sei. Eu estou perdido. Mas te prometo que eu vou encontrar o caminho e vou cuidar dele, com todas as minhas forças. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou ontem cedo, antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, do João, do Deivão, e de todos que você amava, mas vou precisar da sua ajuda aí de cima viu?

Eu juro que queria ter agora pelo menos 1% da força que você sempre teve. Para poder aguentar essa dor.

Muito obrigado por compartilhar sua vida comigo nesses quase quatro anos juntos. Muito obrigado por ter me dado o meu maior presente. Muito obrigado por ter me feito feliz. Muito obrigado por ter me ensinado tanto. Muito obrigado por sempre ter acreditado e respeitado o meu sonho. Muito obrigado por ter me amado. Muito obrigado por ter deixado eu te amar. Eu vou te amar pra sempre sua teimosa.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Fãs desolados se despedem de Marília Mendonça em velório

Cortejo em caminhão aberto leva corpo de Marília Mendonça para sepultamento

Após velório de Marília Mendonça, sepultamento é realizado só para familiares

Marília Mendonça é homenageada por Turma da Mônica: "estrelinha lá no céu"

Maraisa escreve homenagem para Marília Mendonça: "Sempre iremos te aplaudir"

Tags