Banda de Marília Mendonça é aplaudida ao chegar em velório da cantora

A banda da cantora goiana Marília Mendonça foi aplaudida ao chegar no velório da artista sertaneja, na tarde deste sábado, 6. Eles usavam uma blusa com o nome de Marília e alguns choravam com o óbito de Marília. Essa é a segunda vez que os integrantes precisam lidar com o luto de um colega do meio artístico, porque também eram membros da banda de Cristiano Araújo. O cantor morreu em acidente de carro em uma estrada de Goiás, em 2015.

Marília Mendonça morreu nessa sexta-feira, 5, em acidente aéreo na serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais, em uma área próxima a uma cachoeira. Além de Marília, mais quatro pessoas estavam na aeronave e também morreram: piloto, copiloto, produtor e assessor, que também era tio da cantora. As vítimas estavam a caminho de um show que a cantora realizaria em um município a 300 quilômetros de Belo Horizonte. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) irá investigar o caso.

Durante o velório, vários famosos homenagearam a cantora, como as duplas sertanejas Henrique e Juliano, Maiara e Maraísa, Matheus e Kauan e João Neto e Frederico. Os portões do ginásio Goiânia Arena, onde o corpo da cantora está sendo velado, foram fechados por volta de 16h10min e o corpo seguirá para o Cemitério Memorial de Goiânia, onde será sepultado. A cerimônia será fechada para familiares e amigos próximos, enquanto o velório deve ter reunido cerca de 100 mil pessoas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Velório de Marília Mendonça nesta tarde deve receber 100 mil pessoas

Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, se manifesta na rede social

Marília Mendonça morte: Cemig informa que linha atingida por avião segue normas técnicas

Famosos vão ao velório de Marília Mendonça em Goiânia

Velório de Marília Mendonça: veja fotos da despedida de amigos e fãs

Tags