Em live, mexicana Dulce María revela projeto ainda inédito com Marília Mendonça

A ex-integrante do grupo musical RBD, no Brasil, famosa por conta da novela "Rebelde" (2004), apareceu em uma live onde comenta parceria inédita com Marília Mendonça, morta nesta sexta-feira, 5, aos 26 anos, em um acidente aérea no interior de Minas Gerais.

As duas, segundo a mexicana, estariam prestes a lançar uma canção juntas, "Por isso estou em choque por algo que ainda não havia falado", comentou Dulce no vídeo, publicado no Instagram e replicado em outras redes. "Tínhamos um projeto de cantarmos juntas, desde julho, agosto.", lamentou a perda precoce da femineja (gênero musical impulsionado por Marília, conhecida "rainha da sofrência", em seu tempo de carreira).

O feat, sem data de lançamento oficial, estava na fase de desenvolvimento, quando a notícia sobre o falecimento de Marília veio à tona. "Temos as vozes gravadas para a canção, que estávamos esperando lançar neste ou no próximo mês", também revelou Dulce.

Dulce Maria fez uma live em seu Instagram e disse que tinha um projeto musical com Marília Mendonça. As duas estavam muito felizes com o feat e inclusive ontem Dulce falou com a produção. Marília era muito fã de RBD e queria ia ao México gravar o vídeo.pic.twitter.com/B1JbX5F1iM — RBD (@rbdmaniaco) November 6, 2021

Um colaborador da equipe de Dulce comentou sobre a empolgação de Marília com a parceria. Disse que a artista estava animada, pois, era fã da intérprete de Roberta de "Rebelde". "Elas tinham a música em espanhol e em português, mas ela [Marília] disse que adorava a voz da Dulce em espanhol", detalhou.

"Marília era muito fã da Dulce, ela gostava muito de Rebelde e seu sonho era ser Roberta Pardo. Ela estava muito feliz com esta colaboração".

