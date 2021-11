Marília Mendonça: velório da cantora será neste sábado, 6

O velório de Marília Mendonça acontecerá por volta de 8 horas deste sábado, 6, no Ginásio Valério Luiz de Oliveira, em Goiânia (GO). A informação foi confirmada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), após repasse da família da artista. “Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local”, escreveu ele no Twitter.



A sertaneja morreu aos 26 anos hoje, sexta-feira, 5, durante um acidente de avião. Ela viajava a trabalho para Minas Gerais, onde realizaria um show, quando a aeronave caiu em um corpo d’água próximo da rodovia BR-474, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste mineiro. Além do piloto e copiloto, morreram o produtor Henrique Ribeiro, e o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias.



Momentos antes de embarcar no voo que resultou em sua morte, a artista publicou no Instagram um vídeo humorístico de sua rotina pré-show. Ela tinha uma apresentação marcada em Minas Gerais. Perto do meio dia, Marília gravou uma série de “stories” telefonando aleatoriamente para fãs, inclusive uma pessoa de Fortaleza, para instigá-los a assistir ao último clipe lançado pela cantora, “Fã Clube”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, políticos de todos os espectros e diversas celebridades lamentaram o falecimento da artista, que foi um dos maiores nomes do sertanejo. Marília deixa órfão um filho de 1 ano e 10 meses, Léo Dias Mendonça Huff, fruto do relacionamento que a cantora teve com Murilo Huff, com quem ela terminou recentemente. Ela chegou a dizer que o bebê era “a luz dos seus olhos”.

Morre Marília Mendonça: últimas notícias

Sobre o assunto Clubes e jogadores de futebol lamentam morte de Marília Mendonça

Morre Marília Mendonça: relembre gravação de DVD em Fortaleza

Com músicas de "sofrência", Marília Mendonça inovou no sertanejo

Para onde ia Marília Mendonça e de onde ela vinha?

Autoridades e artistas se manifestam sobre a morte de Marília Mendonça

Aeronáutica investigará causas do acidente que matou Marília Mendonça

Tags