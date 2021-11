Produtor que atuou com Marília Mendonça e Cristiano Araújo desabafa

O produtor e baterista de Marília Mendonça, Junior Campi, quebrou o silêncio sobre a tragédia desta sexta-feira, 5, envolvendo a morte da cantora. Em uma publicação via stories no Instagram, desabafou: "Que dor inexplicável, meu Deus... Duas vezes não, de novo não cara!!! Eu só quero a minha família agora e mais nada. Tá doendo demais. Só nós e Deus para saber o tamanho que é essa dor...".

Junior, antes de trabalhar com Marília, atuava ao lado de Cristiano Araújo. O artista morreu em um acidente de carro em Goiás, voltando de um show. O fato ocorreu em 2015. Cristiano estava acompanhado da namorada, que também veio a óbito, por consequência do acidente.

Na tarde de ontem, o produtor foi novamente surpreendido por uma fatalidade, desta vez, levando a vida da sertaneja e outras quatro pessoas, que estavam na aeronave encontrada em uma localização de difícil acesso no interior de Minas Gerais. Marília e equipe, incluindo o tio dela, Abicieli Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Bahia, além do piloto e co-piloto à frente do voo, estavam a caminho para um show, quando tudo ocorreu. A aeronave caiu, sem sobreviventes.

Em um post adicionado há poucas horas ao feed de Campi, expressou homenagem, primeiro a Henrique: "Cara!!! Pq? Pq? E mais uma vez eu me pergunto pq? Vc será eterno em nossas vidas meu irmão. Qtas brigas, discussões e desentendimentos já tivemos, td por apenas um propósito, o nosso espetáculo. Nada mais além disso, nunca mais terei alguém tão dedicado e apaixonado ao extremo pela profissão como eu tinha vc meu Irmão. Obrigado por td cara, obrigado por td sempre."

A última atualização de Henrique no Instagram foi comemorando a volta aos palcos.

"Meu velhinho", como se referiu ao tio de Marília, velado nesta tarde com a cantora no ginásio Goiânia Arena, também foi lembrado, com um vídeo e o trecho na legenda: "O cara mais amado e querido da vida, coração imenso que nos abraçava e queria a gente sempre com ele.. pqp … é inacreditável so isso !!"

Os momentos ao lado de Marília Mendonça formam uma sequência de registros no stories.

Segundo informações do site "UOL", 80% da banda de Marília era composta por ex-colaboradores de Cristiano Araújo. Equipe, que viajou de ônibus, já estava na cidade onde seria o show, em Caratinga, no dia do acidente.

