Governador de Goiás, estado natal de Marília Mendonça, decreta luto oficial de três dias

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) decretou luto oficial de três dias no Estado natal da cantora e compositora Marília Mendonça, vítima, junta de outras quatro pessoas, de uma acidente de avião nesta sexta-feira, 5. Ao anunciar a medida, o governador também disponibilizou o ginásio Goiânia Arena para a realização do velório da artista.

"Três dias de luto oficial em Goiás. E o velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família.", escreveu Caiado no seu perfil no Twitter.

Três dias de luto oficial em Goiás. E o velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 5, 2021

O governador também publicou mensagem de pesar lamentando a morte da cantora e das outras quatro vítimas. "Foi com imenso pesar que eu e @gracinhacaiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais", escreveu. "Goiás está em luto", acrescentou.

Um dia de muita tristeza para a música sertaneja. Foi com imenso pesar que eu e @gracinhacaiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. pic.twitter.com/qr1pUoOJto — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 5, 2021

Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, munícipio de Goiás, tinha 26 anos e deixou o filho Léo, de 1 anos e 9 meses, do relacionamento com o ex-namorado Murilo Huff.

Sobre o assunto Autoridades e artistas se manifestam sobre a morte de Marília Mendonça

Aeronáutica investigará causas do acidente que matou Marília Mendonça

A morte da cantora foi confirmada na tarde de hoje, sexta-feira (05/11), após queda de avião em uma área perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, em Minas Gerais. A assessoria de Marília chegou a informar, logo após o acidente, que a artista havia sido resgatada e estava bem. Porém, a morte da cantora e de outros ocupantes do avião de pequeno porte foi confirmada logo depois.

Além dela, mais quatro pessoas estavam na aeronave e também morreram: piloto, copiloto, produtor e assessor, que também era tio da cantora. As vítimas estavam a caminho de um show que a cantora realizaria na noite desta sexta-feira, 5, no munícipio que está situado a 300km de Belo Horizonte.

Tags