Socorristas constataram morte de Marília Mendonça e equipe logo após chegar ao local

Cantora, produtor e assessor já estavam mortos quando SAMU chegou a cachoeira. O motivo do acidente ainda não foi divulgado

A cantora Marília Mendonça e as outras quatro vítimas já estavam mortas quando os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local em que o avião caiu. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa na noite desta sexta-feira, 5, pela Polícia de Minas Gerais. De acordo com o jornal Metrópoles, os cinco corpos devem ser liberados ainda hoje, por volta da meia noite.

A equipe de Marília Mendonça era composta pelo produtor Henrique Ribeiro, além do tio da cantora e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho. De acordo com o delegado regional Ivan Lopes Sales, quando os socorristas chegaram ao local, foi inicialmente constatado o óbito dos três passageiros. “Quando a equipe chegou, certamente já estavam mortos”, afirmou. Depois, piloto e copiloto também foram declarados sem vida”, explicou o militar.

O delegado Ivan comentou sobre o processo de resgate. “O local onde estava a aeronave era muito instável, de difícil acesso. O trabalho foi feito da melhor forma possível, com todo o cuidado que merece. Tentamos, ao máximo, preservar a imagem das pessoas”, explicou. “Não podemos falar ainda a causa da queda da aeronave. Mas é fato que há destroços de uma antena que sugere que tenha colidido ali.”

Durante a coletiva, também foi comentado sobre a situação dos corpos das vítimas. Os trabalhos de necropsia ainda estão em andamento. “Ainda não conseguimos confirmar, com certeza, a causa do falecimento dos ocupantes da aeronave”, explicou o médico legista Pedro José Fernandes Nunes Coelho. “Eles não tiveram desfiguração para dificultar o reconhecimento”, afirmou. Dois advogados das famílias estão a caminho da cidade de Caratinga (MG) para ajudar na liberação.

O avião em que Marília Mendonça estava decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais. Na noite desta sexta-feira, a cantora faria um show para cerca de oito mil pessoas em um parque de exposições. O velório será no ginásio Goiânia Arena, em Goiás.



