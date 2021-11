Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, se manifesta na rede social

Artista publicou uma mensagem de texto em seu perfil no Instagram; "Quero pedir as orações de vocês", diz

O cantor Murilo Huff, pai do único filho de Marília Mendonça, Léo, de 1 ano e 10 meses, usou seu perfil no Instagram para se manifestar sobre o momento, com o falecimento da cantora. Em uma imagem publicada no stories, neste sábado, 6, um dia após o acidente que vitimou a sertaneja e outras quatro pessoas a bordo de uma aeronave no Estado de Minas. Nela, Murilo agradece e pede orações.

"Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora, mas passo aqui para agradecer à todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo. Quero pedir as orações de vocês por nossa família e pela família das demais vítimas. O Léo está bem, graças a Deus", escreveu para o texto do post on-line.

Murilo e Marília iniciaram um relacionamento em 2018. No ano seguinte estavam grávidos. Nasceu Léo, único filho deixado pela cantora. Durante a pandemia, casal, na época, chegou a se separar, depois reataram. Após rumores sobre suposta separação novamente, a notícia confirmada. Foi em setembro deste ano.

