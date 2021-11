Políticos de todo o País lamentam morte da cantora Marília Mendonça

Políticos de todo os País usaram as redes sociais para lamentar a morte da cantora e compositora Marília Mendonça, vítima de uma acidente de avião nesta sexta-feira (5/11). Nomes como o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governador do Estado Camilo Santana (PT) publicaram mensagens de pesar pelo falecimento da artista e de outros integrantes da equipe vitimados pela tragédia.

Que tristeza! Marília Mendonça tinha 26 anos e um talento incrível. Meus sentimentos à família, amigos e sua legião de fãs por todo Brasil. pic.twitter.com/ORYsmDwRv4 — Ciro Gomes (@cirogomes) November 5, 2021

Lamento profundamente a partida precoce da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, e de outros integrantes de sua equipe, em acidente aéreo essa tarde, deixando milhões de fãs de luto em todo o país. (cont) pic.twitter.com/hIMQzbd0CL

Ao lamentar o ocorrido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou o cancelamento de uma participação prevista para hoje no podcast Podpah, em razão do acontecimento.

Nossos sentimentos aos familiares e milhões de fãs da música, do carisma e da irreverência da cantora Marília Mendonça. Que Deus dê forças e conforte o coração de todos que perderam um ente querido nesse trágico acidente. https://t.co/gDiFs6nkDk — Lula (@LulaOficial) November 5, 2021

Que tristeza a perda da Marília Mendonça, uma mulher tão jovem, talentosa e cheia de vida. Que Deus conforte as famílias das vítimas dessa tragédia. pic.twitter.com/3r9bFOK6Oh — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) November 5, 2021

A Secretaria de Cultura do governo Jair Bolsonaro publicou mensagem de luto. Logo em seguida, o presidente da República também lamentou a tragédia em suas redes sociais.

#Luto

É com imenso pesar, que lamentamos a morte da cantora Marília Mendonça, de toda a tripulação e passageiros. A cantora nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do sertanejo em 2016, com sucessos como “Infiel” e “Eu sei de cor”. + pic.twitter.com/tc5tmKkpQP — Secretaria Especial da Cultura (@CulturaGovBr) November 5, 2021

LEIA MAIS: Presidente Jair Bolsonaro lamenta morte de Marília Mendonça: "Voz única"

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), lamentou a morte e prestou suas condolências aos familiares da artista e das demais vítimas.

A rainha da sofrência, Marília Mendonça, sempre foi uma voz e presença de alegria e simpatia. Isso vai ficar sempre no coração e nas memórias de todos nós, fãs dela - como eu. Meus sentimentos aos familiares dela e de todas as vítimas deste trágico acidente. — Arthur Lira (@ArthurLira_) November 5, 2021

Nomes como o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e a ex-candidata à presidência da República Marina Silva (Rede) também publicaram mensagens.

Minha solidariedade à família e aos fãs de Marília Mendonça pela perda precoce de uma artista tão amada. Marília encantou Goiás, sua terra querida, e conquistou os brasileiros. O acidente de hoje deixa o Brasil chocado e entristecido. — João Doria (@jdoriajr) November 5, 2021

Tristeza e luto pela perda da artista Marília Mendonça, que tão jovem perdeu a vida em um trágico acidente aéreo. Que Deus esteja com todos os seus familiares, amigos e fãs, bem como com os familiares e amigos de todas as vítimas dessa tragédia. — Marina Silva (@MarinaSilva) November 5, 2021

A cantora Marília Mendonça morreu em uma queda de avião na tarde de hoje, sexta-feira (05/11), em uma área perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, em Minas Gerais. A assessoria da cantora chegou a informar, logo após o acidente, que a artista havia sido resgatada e estava bem. Porém, a morte da cantora e de outros ocupantes do avião de pequeno porte foi confirmada no fim da tarde.

Além de Marília, mais quatro pessoas estavam na aeronave e também morreram: piloto, copiloto, produtor e assessor, que também era tio da cantora. As vítimas estavam a caminho de um show que a cantora realizaria na noite desta sexta-feira, 5, no munícipio que está situado a 300km de Belo Horizonte.

