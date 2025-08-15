Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Despedidas de 2025: veja famosos que morreram neste ano

Faltando meses para acabar, o ano de 2025 foi marcado por perdas de grandes personalidades; confira lista
Autor Mariana Fernandes
Nos meses de 2025, o mundo se despediu de várias personalidades, sejam elas brasileiras ou internacionais. Autoridades religiosas, artistas e políticos foram motivos de luto neste ano.

O POVO preparou uma lista com as principais celebridades e personalidades marcantes que nos deixaram em 2025; veja a divisão mês a mês:

Quem morreu em agosto de 2025?

Em agosto de 2025, o mundo da música e do entretenimento tiveram algumas perdas. O sambista Arlindo Cruz faleceu no dia 8 de agosto, após anos lutando contra sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Veja quem também nos deixou em agosto:

Quem morreu em julho de 2025?

No mês de julho, o Brasil se despediu da cantora Preta Gil, que faleceu durante tratamento contra o câncer; e do ícone do heavy metal Ozzy Osbourne. No esporte, o ator e lutador Hulk Hogan nos deixou aos 71 anos de idade. Confira a lista:

Quem morreu em junho de 2025?

Em junho, atores nacionais e internacionais nos deixaram. Foi o caso do brasileiro Francisco Cuoco e o havaiano David Hekili Bell. Na música, o músico e dublador Anísio Mello faleceu em 27 de junho.

Confira:

Quem morreu em maio de 2025?

Já é maio, o mundo se despediu de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, conhecido como o “presidente mais pobre do mundo”. Outro caso que chocou o Brasil foi o da atriz-mirim Milena Brandão, de 11 anos, que faleceu após dias internada em um hospital de São Paulo.

Veja outras personalidades que morreram:

Quem morreu em abril de 2025?

Em abril, a Igreja e mundo religioso se despediu do papa Francisco, dias após o líder receber alta hospitalar. Já na área musical, os cantores Bel da Bonita e Edy Star também deixaram saudade para os fãs.

Confira os famosos que morreram em abril:

  • Papa Francisco: 226º papa da Igreja Católica, o primeiro papa latino-americano
  • Jay North: ator, conhecido pelo papel em “Dennis, O Pimentinha”
  • Bel da Bonita: cantor, percussionista e produtor baiano
  • Edy Star: cantor, parceiro musical de Raúl Seixas

Quem morreu em março de 2025?

Em março de 2025, o mundo dos esportes se despediu de Júlio Salles, locutor e apresentador. Os cantores Rafael Diniz e Cocoa Tea também foram perdas nesse mês.

  • Júlio Salles: radialista paraense, trabalhou como locutor e apresentador
  • Rafael Diniz: cantor pernambucando
  • Cocoa Tea: cantor de reggae jamaicano

Quem morreu em fevereiro de 2025?

As despedidas de fevereiro incluíram os atores Michelle Tratchtenberg e Gene Hackman, além da brasileira Amélia Bittencourt. No esporte, Lima, ídolo do Santos, faleceu em 3 de fevereiro.

Veja a lista de celebridades que faleceram em fevereiro de 2025:

  • Michelle Trachtenberg: atriz conhecida por Gossip Girl
  • Peter Jason: ator estadunidense
  • Gene Hackman: ator vencedor de dois Oscars
  • Cacá Diegues: cineasta brasileiro
  • Lima: jogador de futebol, bicampeão mundial pelo Santos
  • Amélia Bittencourt: atriz brasileira, com carreira no teatro.

Quem morreu em janeiro de 2025?

Em janeiro, o Brasil se despediu de dois carnavalescos que marcaram o ritmo no País: Márcia Lage e Fábio de Mello. Na política, marcou o falecimento de Benedito de Lira, pai do então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

