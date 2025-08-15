Despedidas de 2025: veja famosos que morreram neste ano

Despedidas de 2025: veja famosos que morreram neste anoFaltando meses para acabar, o ano de 2025 foi marcado por perdas de grandes personalidades; confira lista
Nos meses de 2025, o mundo se despediu de várias personalidades, sejam elas brasileiras ou internacionais. Autoridades religiosas, artistas e políticos foram motivos de luto neste ano.
O POVO preparou uma lista com as principais celebridades e personalidades marcantes que nos deixaram em 2025; veja a divisão mês a mês:
Quem morreu em agosto de 2025?
Em agosto de 2025, o mundo da música e do entretenimento tiveram algumas perdas. O sambista Arlindo Cruz faleceu no dia 8 de agosto, após anos lutando contra sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Veja quem também nos deixou em agosto:
- Maurício Silveira: ex-ator da Globo
- Nobuo Yamada: cantor japonês da abertura de “Cavaleiros do Zodíaco”
Quem morreu em julho de 2025?
No mês de julho, o Brasil se despediu da cantora Preta Gil, que faleceu durante tratamento contra o câncer; e do ícone do heavy metal Ozzy Osbourne. No esporte, o ator e lutador Hulk Hogan nos deixou aos 71 anos de idade. Confira a lista:
- Preta Gil: cantora e atriz; filha de Gilberto Gil
- Kang Seo Ha: atriz sul-coreana
- Francy Castro: cantora cearense
- Ozzy Osbourne: vocalista da banda Black Sabbath
- Hulk Hogan: ator e lutador
- Jean Claude Bernardet: crítico de cinema, diretor e roteirista
Quem morreu em junho de 2025?
Em junho, atores nacionais e internacionais nos deixaram. Foi o caso do brasileiro Francisco Cuoco e o havaiano David Hekili Bell. Na música, o músico e dublador Anísio Mello faleceu em 27 de junho.
Confira:
- Devin Harjes: ator conhecido por Gotham e Demolidor
- Bira Presidente: sambista, fundador do grupo Fundo de Quintal
- Francisco Cuoco: ator, com mais de 60 anos de carreira
- David Hekili Bell: ator do live action de Lilo e Stitch
- Anísio Mello: cantor e dublador das músicas de “Dragon Ball” no Brasil
Quem morreu em maio de 2025?
Já é maio, o mundo se despediu de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, conhecido como o “presidente mais pobre do mundo”. Outro caso que chocou o Brasil foi o da atriz-mirim Milena Brandão, de 11 anos, que faleceu após dias internada em um hospital de São Paulo.
Veja outras personalidades que morreram:
- Sebastião Salgado: fotógrafo, referência mundial na área em que atuava
- Pepe Mujica: ex-guerrilheiro e ex-presidente do Uruguai
- Millena Brandão: atriz do SBT e da Netflix
- Dorinha Duval: atriz, conhecida pelo papel de Cuca no Sítio do Pica-pau Amarelo
- Nana Caymmi: cantora brasileira
Quem morreu em abril de 2025?
Em abril, a Igreja e mundo religioso se despediu do papa Francisco, dias após o líder receber alta hospitalar. Já na área musical, os cantores Bel da Bonita e Edy Star também deixaram saudade para os fãs.
Confira os famosos que morreram em abril:
- Papa Francisco: 226º papa da Igreja Católica, o primeiro papa latino-americano
- Jay North: ator, conhecido pelo papel em “Dennis, O Pimentinha”
- Bel da Bonita: cantor, percussionista e produtor baiano
- Edy Star: cantor, parceiro musical de Raúl Seixas
Quem morreu em março de 2025?
Em março de 2025, o mundo dos esportes se despediu de Júlio Salles, locutor e apresentador. Os cantores Rafael Diniz e Cocoa Tea também foram perdas nesse mês.
- Júlio Salles: radialista paraense, trabalhou como locutor e apresentador
- Rafael Diniz: cantor pernambucando
- Cocoa Tea: cantor de reggae jamaicano
Quem morreu em fevereiro de 2025?
As despedidas de fevereiro incluíram os atores Michelle Tratchtenberg e Gene Hackman, além da brasileira Amélia Bittencourt. No esporte, Lima, ídolo do Santos, faleceu em 3 de fevereiro.
Veja a lista de celebridades que faleceram em fevereiro de 2025:
- Michelle Trachtenberg: atriz conhecida por Gossip Girl
- Peter Jason: ator estadunidense
- Gene Hackman: ator vencedor de dois Oscars
- Cacá Diegues: cineasta brasileiro
- Lima: jogador de futebol, bicampeão mundial pelo Santos
- Amélia Bittencourt: atriz brasileira, com carreira no teatro.
Quem morreu em janeiro de 2025?
Em janeiro, o Brasil se despediu de dois carnavalescos que marcaram o ritmo no País: Márcia Lage e Fábio de Mello. Na política, marcou o falecimento de Benedito de Lira, pai do então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
- Keller Fornes: ator de “The Walking Dead”
- Márcia Lage: carnavalesca da Mocidade Independente
- Fábio de Mello: carnavalesco pela Imperatriz Leopoldinense
- Benedito de Lira: político brasileiro, pai de Arthur Lira