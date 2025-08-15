Despedidas de 2025: veja famosos que morreram neste ano

Veja as personalidades que morreram em 2025 / Crédito: Sofia Torres/Alberto Pizzoli/AFP/Reprodução/Instagram/@pretagil

Nos meses de 2025, o mundo se despediu de várias personalidades, sejam elas brasileiras ou internacionais. Autoridades religiosas, artistas e políticos foram motivos de luto neste ano. O POVO preparou uma lista com as principais celebridades e personalidades marcantes que nos deixaram em 2025; veja a divisão mês a mês:

Quem morreu em agosto de 2025? Em agosto de 2025, o mundo da música e do entretenimento tiveram algumas perdas. O sambista Arlindo Cruz faleceu no dia 8 de agosto, após anos lutando contra sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Veja quem também nos deixou em agosto: Maurício Silveira: ex-ator da Globo



Nobuo Yamada: cantor japonês da abertura de “Cavaleiros do Zodíaco”

Quem morreu em julho de 2025? No mês de julho, o Brasil se despediu da cantora Preta Gil, que faleceu durante tratamento contra o câncer; e do ícone do heavy metal Ozzy Osbourne. No esporte, o ator e lutador Hulk Hogan nos deixou aos 71 anos de idade. Confira a lista: Preta Gil: cantora e atriz; filha de Gilberto Gil



Kang Seo Ha: atriz sul-coreana



Francy Castro: cantora cearense



Ozzy Osbourne: vocalista da banda Black Sabbath



Hulk Hogan: ator e lutador



Jean Claude Bernardet: crítico de cinema, diretor e roteirista Quem morreu em junho de 2025? Em junho, atores nacionais e internacionais nos deixaram. Foi o caso do brasileiro Francisco Cuoco e o havaiano David Hekili Bell. Na música, o músico e dublador Anísio Mello faleceu em 27 de junho.

Confira: Devin Harjes: ator conhecido por Gotham e Demolidor



Bira Presidente: sambista, fundador do grupo Fundo de Quintal



Francisco Cuoco: ator, com mais de 60 anos de carreira



David Hekili Bell: ator do live action de Lilo e Stitch



Anísio Mello: cantor e dublador das músicas de “Dragon Ball” no Brasil Quem morreu em maio de 2025? Já é maio, o mundo se despediu de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, conhecido como o “presidente mais pobre do mundo”. Outro caso que chocou o Brasil foi o da atriz-mirim Milena Brandão, de 11 anos, que faleceu após dias internada em um hospital de São Paulo. Veja outras personalidades que morreram: