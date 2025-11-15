Tatsuya Nagamine, diretor de "One Piece", morre aos 53 anos

Tatsuya Nagamine, diretor de "One Piece", morre aos 53 anosO mundo dos animes perdeu um de seus maiores talentos. Tatsuya Nagamine deu vida a animações como "One Piece", "Dragon Ball Super" e "Saint Seiya", marcando gerações
“O sonho das pessoas nunca morrerá”, frase do personagem Barba Branca no anime e mangá do “One Piece”. Tatsuya Nagamine, diretor renomado responsável por grandes franquias de animes como "One Piece", "Dragon Ball Super" e "Saint Seiya" (Os Cavaleiros do Zodíaco), faleceu aos 53 anos.
A família, através do perfil oficial dele no X (antigo twitter), divulgou o óbito do animador em uma série de publicações, agradecendo aos fãs pelo carinho e também a Toei Animation, estúdio responsável por produzir o "Dragon Ball Super: Broly".
Segundo as informações dadas pelos seus entes queridos, ele faleceu no dia 20 de agosto após o tratamento de uma doença não revelada. Somente no dia 13 de novembro sua morte veio a público, após o funeral privado organizado pela empresa Toei Animation.
"Agradecemos a todos que compareceram. Gostaríamos também de expressar nossa gratidão a todos da Toei Animation pela organização deste evento e pelos extensos preparativos que realizaram", publicou a família na rede social X (antigo twitter).
"Para sua família, ele era um homem muito gentil, afetuoso e carinhoso, o melhor pai e marido do mundo. Ele continuou a encarar o tratamento com uma atitude positiva e se esforçou ao máximo. Acho que meu marido estava lutando contra a doença motivado pelo desejo de voltar para casa e para o trabalho", continuou eles.
O mundo dos animes dá adeus a um dos seus maiores talentos, após sua contribuição de sucesso no gênero, marcando gerações e atravessando barreiras sociais.
Tatsuya Nagamine e suas obras
Nascido no dia 6 de outubro de 1971, Tatsuya Nagamine deixou um legado que sempre será lembrado pelos seus fãs, que encheram a publicação de seu óbito de mensagens positivas.
Seu talento perpassa por obras como "Meninas Super Poderosas Z" (2006-2007), "Saint Seya Ômega" (2013-2014), "One Piece: Coração de Ouro" (2016), "One Piece" (2019-2024), "Dragon Ball Super" (2017-2018).
Além disso, sua bagagem de sucesso inclui os filmes "Dragon Ball Super: Broly" (2018), "One Piece Z" (2012) e "Digimon Savers: Poder Supremo! Ative o Modo de Explosão!!". Sua arte de animar e dar vidas a personagens, inspirou pessoas e transformou a forma de se dirigir a projetos e visuais.
O Estúdio Oizumi, em Nerima, cidade do Japão, foi onde Nagamine passou mais metade da sua vida, se dedicando a levar alegria para pessoas que ele nunca conheceu, pessoas que hoje espalham comentários de gratidão pelo seu trabalho.