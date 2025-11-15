Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tatsuya Nagamine, diretor de "One Piece", morre aos 53 anos

O mundo dos animes perdeu um de seus maiores talentos. Tatsuya Nagamine deu vida a animações como "One Piece", "Dragon Ball Super" e "Saint Seiya", marcando gerações
Atualizado às Autor George Sousa
Tipo Notícia

“O sonho das pessoas nunca morrerá”, frase do personagem Barba Branca no anime e mangá do “One Piece”. Tatsuya Nagamine, diretor renomado responsável por grandes franquias de animes como "One Piece", "Dragon Ball Super" e "Saint Seiya" (Os Cavaleiros do Zodíaco), faleceu aos 53 anos.

A família, através do perfil oficial dele no X (antigo twitter), divulgou o óbito do animador em uma série de publicações, agradecendo aos fãs pelo carinho e também a Toei Animation, estúdio responsável por produzir o "Dragon Ball Super: Broly".

Segundo as informações dadas pelos seus entes queridos, ele faleceu no dia 20 de agosto após o tratamento de uma doença não revelada. Somente no dia 13 de novembro sua morte veio a público, após o funeral privado organizado pela empresa Toei Animation.

"Agradecemos a todos que compareceram. Gostaríamos também de expressar nossa gratidão a todos da Toei Animation pela organização deste evento e pelos extensos preparativos que realizaram", publicou a família na rede social X (antigo twitter).

"Para sua família, ele era um homem muito gentil, afetuoso e carinhoso, o melhor pai e marido do mundo. Ele continuou a encarar o tratamento com uma atitude positiva e se esforçou ao máximo. Acho que meu marido estava lutando contra a doença motivado pelo desejo de voltar para casa e para o trabalho", continuou eles.

O mundo dos animes dá adeus a um dos seus maiores talentos, após sua contribuição de sucesso no gênero, marcando gerações e atravessando barreiras sociais.

Tatsuya Nagamine e suas obras

Nascido no dia 6 de outubro de 1971, Tatsuya Nagamine deixou um legado que sempre será lembrado pelos seus fãs, que encheram a publicação de seu óbito de mensagens positivas.

Seu talento perpassa por obras como "Meninas Super Poderosas Z" (2006-2007), "Saint Seya Ômega" (2013-2014), "One Piece: Coração de Ouro" (2016), "One Piece" (2019-2024), "Dragon Ball Super" (2017-2018).

Além disso, sua bagagem de sucesso inclui os filmes "Dragon Ball Super: Broly" (2018), "One Piece Z" (2012) e "Digimon Savers: Poder Supremo! Ative o Modo de Explosão!!". Sua arte de animar e dar vidas a personagens, inspirou pessoas e transformou a forma de se dirigir a projetos e visuais.

O Estúdio Oizumi, em Nerima, cidade do Japão, foi onde Nagamine passou mais metade da sua vida, se dedicando a levar alegria para pessoas que ele nunca conheceu, pessoas que hoje espalham comentários de gratidão pelo seu trabalho.

