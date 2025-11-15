Tatsuya Nagamine, diretor de One Piece, morre aos 53 anos / Crédito: Toyo Keizai/Divulgação

“O sonho das pessoas nunca morrerá”, frase do personagem Barba Branca no anime e mangá do “One Piece”. Tatsuya Nagamine, diretor renomado responsável por grandes franquias de animes como "One Piece", "Dragon Ball Super" e "Saint Seiya" (Os Cavaleiros do Zodíaco), faleceu aos 53 anos. A família, através do perfil oficial dele no X (antigo twitter), divulgou o óbito do animador em uma série de publicações, agradecendo aos fãs pelo carinho e também a Toei Animation, estúdio responsável por produzir o "Dragon Ball Super: Broly".

Segundo as informações dadas pelos seus entes queridos, ele faleceu no dia 20 de agosto após o tratamento de uma doença não revelada. Somente no dia 13 de novembro sua morte veio a público, após o funeral privado organizado pela empresa Toei Animation.

"Agradecemos a todos que compareceram. Gostaríamos também de expressar nossa gratidão a todos da Toei Animation pela organização deste evento e pelos extensos preparativos que realizaram", publicou a família na rede social X (antigo twitter).

"Para sua família, ele era um homem muito gentil, afetuoso e carinhoso, o melhor pai e marido do mundo. Ele continuou a encarar o tratamento com uma atitude positiva e se esforçou ao máximo. Acho que meu marido estava lutando contra a doença motivado pelo desejo de voltar para casa e para o trabalho", continuou eles.

O mundo dos animes dá adeus a um dos seus maiores talentos, após sua contribuição de sucesso no gênero, marcando gerações e atravessando barreiras sociais.