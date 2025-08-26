Morre Mestre Damasceno, referência cultural do Pará, no dia do carimbó

Morre Mestre Damasceno, referência cultural do Pará, no dia do carimbóMestre Damasceno, referência na cultura marajoara, morre aos 71 anos em Belém, no Pará, no Dia Municipal do Carimbó
Morreu nesta terça-feira, 26, Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, aos 71 anos de idade. A informação foi confirmada pelo perfil do artista nas redes sociais. A morte do artista acontece no Dia Municipal do Carimbó, data comemorativa de Belém, no Pará.
Conforme o G1, Mestre Damasceno havia sido diagnosticado com câncer em estado de metástase no pulmão, fígado e rins e estava internado desde o mês de junho para tratamento de um quadro de pneumonia e insuficiência renal.
Nascido em 22 de julho de 1954, na Comunidade Quilombola do Salvá em Salvaterra, no arquipélago de Marajó, no Pará, Mestre Damasceno se tornou referência na cultura marajoara, destacando-se no carimbó, toadas e poesia oral.
Cantor, compositor e diretor artístico, Damasceno foi o fundador da Búfalo-Bumbá de Salvaterra, manifestação popular que reúne teatro, música, culturas quilombolas e da Amazônia.
Imortal pela Academia Marajoara de Letras, sendo membro fundador da cadeira de Tradição e Poesia Oral, Mestre Damasceno recebeu, este ano, a Ordem do Mérito Cultural (OMC), honraria dada pelo Ministério da Cultura (MinC).