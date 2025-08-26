Morre Mestre Damasceno, referência cultural do Pará, no dia do carimbó

Mestre Damasceno, referência na cultura marajoara, morre aos 71 anos em Belém, no Pará, no Dia Municipal do Carimbó

Morreu nesta terça-feira, 26, Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, aos 71 anos de idade. A informação foi confirmada pelo perfil do artista nas redes sociais. A morte do artista acontece no Dia Municipal do Carimbó, data comemorativa de Belém, no Pará.

Conforme o G1, Mestre Damasceno havia sido diagnosticado com câncer em estado de metástase no pulmão, fígado e rins e estava internado desde o mês de junho para tratamento de um quadro de pneumonia e insuficiência renal.