Ator do teatro paulista Fer­nando Fecchio morre aos 45 anos

Nome de destaque no teatro paulista, Fer­nando Fecchio morreu aos 45 anos. Ainda não informações sobre causa da morte
O ator Fernando Fecchio morreu nesta quinta-feira, 23, aos 45 anos de idade. A informação foi confirmada pela Parlapatões, companhia teatral paulista da qual o artista era membro, e divulgada pela Quem.

Formado pelo Tea­tro Escola Célia Helena, de São Paulo, Fernando fez sua estreia nos palcos em 1999, com a peça “Te amo Amazônia”, de Paulo César Cou­ti­nho. Conforme a Quem recordou, o artista participou de montagens de clássicos de José Saramago, William Shakespeare e Tennessee Williams.

No ano de 2009, fez parte do elenco de “Descolados”, série original da MTV Brasil. “Estamos tristes. Perdemos Fernando Fecchio, Sempre é de repente. Sempre é no susto. E quando é algo especialmente alegre, parece que fica mais difícil”, declarou a cia de teatro em publicação no Instagram.

Até o momento, não há informações sobre a causa da morte do artista.

