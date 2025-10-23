Nome de destaque no teatro paulista, Fer­nando Fecchio morreu aos 45 anos. Ainda não informações sobre causa da morte

O ator Fernando Fecchio morreu nesta quinta-feira, 23, aos 45 anos de idade. A informação foi confirmada pela Parlapatões, companhia teatral paulista da qual o artista era membro, e divulgada pela Quem.

Formado pelo Tea­tro Escola Célia Helena, de São Paulo, Fernando fez sua estreia nos palcos em 1999, com a peça “Te amo Amazônia”, de Paulo César Cou­ti­nho. Conforme a Quem recordou, o artista participou de montagens de clássicos de José Saramago, William Shakespeare e Tennessee Williams.