Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Internada na UTI desde o mês de junho devido a problemas renais e uma infecção pulmonar grave, a morte da artista foi confirmada por Carlos Eduardo Campista de Lyrio, seu advogado, à TV Globo. Angela havia sido internada no dia 17 de junho, no Hospital Adventista Silvestre (RJ), chegando a realizar uma traqueostomia. Por não ter aposentadoria, a artista contava com o apoio financeiro de fãs e colegas para prosseguir com o tratamento.

Considerada uma das pioneiras do rock e da MPB nas décadas de 1970 e 1980, Angela Ro Ro carrega grandes sucessos em sua bagagem profissional, como “Amor, Meu Grande Amor”, “Tola Foi Você”, “Compasso” e “Gota de Sangue”. Em 2023, Angela estava com show marcado em Fortaleza, no Cineteatro São Luiz, mas cancelou a apresentação após passar mal em um evento anterior na cidade de São Paulo.

Relembre carreira de Angela Ro Ro, voz marcante da MPB Nascida em 5 de dezembro de 1949, no Rio de Janeiro, a artista iniciou sua trajetória na infância, ao estudar piano com cinco anos, sendo influenciada por Elis Regina, Maysa, Jacques Brel e Ella Fitzgerald. Foi quando criança que ganhou o apelido “Ro Ro”, que se tornou seu nome artístico, devido a sua voz rouca e marcante.

No auge da ditadura militar brasileira, foi enviada pelo pai para a Europa, passando pela Itália, onde conheceu o cineasta Glauber Rocha. Depois foi para Londres, onde exerceu a função de faxineira em um hospital, garçonete e também lavadora de pratos em um restaurante. Nessa época, Angela já compunha e se apresentava em pubs. Seu primeiro e mais marcante sucesso foi em 1979, com a canção "Amor, meu Grande Amor", do álbum "Angela Ro Ro", considerado um dos clássicos da Música Popular Brasileira.