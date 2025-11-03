Morre Lô Borges, aos 73 anos, após duas semanas internado na UTI

Morre, aos 73 anos, o cantor e compositor Lô Borges. Na foto, Borges ao lado de Milton Nascimento, com quem fundou o Clube da Esquina / Crédito: Reprodução / Instagram @loborgesoficial

Morreu, aos 73 anos, o cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais importantes da música brasileira. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 3, pela família do artista ao g1 Minas. Ele estava internado há mais de duas semanas na Unidade Terapia Intensiva (UTI), em Belo Horizonte.

Lô foi um dos fundadores do Clube da Esquina, em parceria com Milton Nascimento. Coleciona sucessos atemporais como "Um girassol da cor do seu cabelo", "O trem azul" e "Paisagem da Janela". Lô Borges estava internado O cantor e compositor mineiro estava internado em Belo Horizonte desde 17 de outubro, após um quadro de intoxicação por medicamentos. No dia 25, passou por uma traqueostomia, sendo colocado em ventilação mecânica. Na ocasião, a produção do cantor divulgou informações atestando que o quadro de saúde de Lô Borges era grave, mas estável. Segundo boletim médico divulgado na segunda-feira, 27 de outubro, a traqueostomia foi necessária para manter o conforto do paciente.

Um novo boletim médico, divulgado na sexta-feira, 31, informou que o cantor respirava com a ajuda de aparelhos e passava por sessões de hemodiálise. Lô Borges e o Clube da Esquina Figura central da música brasileira, Lô Borges é um dos fundadores do lendário Clube da Esquina, movimento que revolucionou a MPB ao misturar rock, jazz, bossa nova e música latino-americana. O grupo, formado em Belo Horizonte entre o fim dos anos 1960 e o início dos anos 1970, reuniu nomes como Milton Nascimento, Beto Guedes e Toninho Horta, entre outros.