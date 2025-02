Cineasta Cacá Diegues morre aos 84 anos

"Maceió se despede de um de seus maiores filhos. Cacá Diegues, mestre do Cinema Novo e gênio por trás de clássicos como 'Deus é Brasileiro', nos deixou hoje", escreveu João Henrique Caldas na rede social X.

"Seu legado segue eterno na tela e na história do cinema nacional", acrescentou.

Diegues, lembrado por filmes como 'Bye Bye Brasil' e 'Xica da Silva', foi presidente do júri do 'Caméra d'Or' no Festival de Cannes em 2012 e quatro de seus filmes participaram da competição.

"'Ganga Zumba', 'Xica da Silva', 'Bye, Bye Brasil', e, mais, recentemente, 'Deus é Brasileiro' mostram muito bem nossa história, nosso jeito de ser, nossa criatividade. E representam a luta de nosso cinema, que sempre se reergueu quando tentaram derrubá-lo", expressou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em nota.

Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras declarou à rádio CBN que o cineasta infelizmente não resistiu a uma cirurgia.