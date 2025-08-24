Morre cartunista Jaguar, um dos fundadores de 'O Pasquim'Cartunista Jaguar morreu na manhã deste domingo, 24, aos 93 anos; carioca foi um dos criadores do jornal "O Pasquim"
O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu neste domingo, 24, no Rio de Janeiro. O óbito foi confirmado pela família ao G1.
Um dos fundadores do jornal "O Pasquim", ele estava internado com infecção respiratória no hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, há três semanas.
O caso evoluiu para complicações renais e o cartunista estava sob cuidados paliativos.
Relembre carreira de Jaguar
Jaguar iniciou desenhando na revista Manchete aos 20 anos, em 1952. Participou das criações de veículos como Tribuna da Imprensa e fez animações para as vinhetas da TV Globo.
