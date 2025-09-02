Graham Greene, ator de 'Crepúsculo', morre aos 73 anos

Graham Greene, indicado ao Oscar e ator de 'Crepúsculo', morre aos 73 anosO ator Graham Greene, conhecido por trabalhos como "Dança com Lobos" e "Crepúsculo" morre aos 73 anos. A informação foi confirmada pelo site americano Deadline
O ator Graham Greene morreu aos 73 anos nesta segunda-feira, 1º, em um hospital em Toronto (Canadá).
A notícia da morte foi confirmada pelo site americano Deadline. Segundo o portal, o canadense sofria de uma doença nos últimos anos, mas o diagnóstico não foi revelado publicamente.
Greene foi pioneiro em Hollywood como canadense das Primeiras Nações, termo usado para identificar os povos indígenas do Canadá.
Ele começou a atuar enquanto trabalhava como engenheiro de som, após um amigo o convencer a ler seu roteiro.
Mas foi apenas na década de 1970 que subiu aos palcos atuando em produções canadenses e inglesas.
A estreia do ator nas telas aconteceu somente nove anos depois, em um episódio do drama canadense “The Great Detective” (1979). Já o seu primeiro papel no cinema foi no filme biográfico "Running Brave", de 1983.
Graham Greene: legado em Hollywood
Artista em 1990, também foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Dança com Lobos", filme que o consolidou em Hollywood.
No decorrer dos anos, ele participou em vários longas de sucesso, como "Maverick" (1994), "Duro de Matar 3: A Vingança" (1995), "À Espera de um Milagre" (1999), "Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2" (2012) e "A Grande Jogada" (2017).
Para além das telas de cinema, ele marcou presença na TV em séries como: "Northern Exposure" (1992-93), "Assassinato por Escrito" (1992-94), "Riverdale" (2018), "Reservation Dogs" (2023) e "Tulsa King" (2024).
No currículo, Graham conta com um Grammy, que ganhou na categoria de Melhor Álbum Falado para Crianças, por seu trabalho em "Listen to the Storyteller" (2000).
O ator deixa sua esposa de 35 anos, Hilary Blackmore, sua filha, Lilly Lazare-Greene, e seu neto Tarlo.