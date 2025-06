Anísio Mello Júnior, intérprete de Dragon Ball no Brasil, morre aos 59 anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme uma publicação postada nas redes sociais do amigo, Diogo Miyahara, o dublador havia passado mal durante um show em Jundiaí (SP), onde foi levado ao ambulatório do próprio evento.

Segundo Diogo, ele e Anísio retornaram a São Paulo, onde o dublador realizou exames e estava de repouso para o próximo show, que ocorreria neste domingo, 29. Na sexta-feira, 27, o cantor veio a óbito.

“Tínhamos planos e novas ideias musicais. Por que a vida nos trouxe essa tristeza? Espero que você alcance o céu com todo seu talento e carisma que você deixou nas nossas lembranças! Sempre lembraremos de você ao tocar o tema de Dragon Ball e Dragon Ball Z, onde sua voz eternizou e cativou todos os fãs”, escreveu Diogo em publicação nas redes sociais.

Dublador de Dragon Ball produziu embalos de sucesso no mundo da animação

Anísio foi responsável por canções de sucesso no mundo da animação. Entre as mais conhecidas, estão: “Temos a Força” e “Garra no Coração”, ambas músicas são do anime Dragon Ball.