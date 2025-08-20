Morre ator Grande Otelo Filho aos 70 anos no Rio de Janeiro

Morre ator Grande Otelo Filho aos 70 anos no Rio de JaneiroFilho de um dos maiores comediantes do Brasil, Grande Otelo Filho morre aos 70 anos na capital carioca
Grande Otelo Filho, também conhecido como Otelinho, faleceu na madrugada desta terça-feira, 20. Registrado como Carlos Sebastião Prata, o ator estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Rio de Janeiro.
O artista morreu devido a complicações cardíacas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estadual de Saúde do RJ.
Filho de um dos maiores atores e comediantes brasileiros, o Grande Otelo, Carlos Sebastião passava por dificuldades financeiras, segundo Hugo Gross, o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (Sated/RJ).
A instituição arcou com as despesas do velório de Grande Otelo Filho. O funeral acontecerá na quinta-feira, 21, no cemitério do Catumbi.
Quem é Grande Otelo Filho?
Nascido em 1955, Grande Otelo Filho morreu apenas uma semana depois de completar 70 anos. Apesar de ser filho de Grande Otelo, o artista não teve o mesmo sucesso do pai. Seu último papel foi na novela “Gênesis”, da Record, em 2021.
Carlos Sebastião sofreu com a adicção em drogas após o falecimento do pai, em 1993, chegando a ficar em situação de rua. Só tratou do vício em 2018, quando foi para a internação, paga pela Record.
Após seu último trabalho, o artista passou novamente por dificuldades financeiras, voltando para a situação de rua.