Morre ator Grande Otelo Filho aos 70 anos no Rio de Janeiro

Morre Grande Otelo Filho aos 70 anos / Crédito: Arquivo Pessoal

Grande Otelo Filho, também conhecido como Otelinho, faleceu na madrugada desta terça-feira, 20. Registrado como Carlos Sebastião Prata, o ator estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Rio de Janeiro. O artista morreu devido a complicações cardíacas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estadual de Saúde do RJ.

Filho de um dos maiores atores e comediantes brasileiros, o Grande Otelo, Carlos Sebastião passava por dificuldades financeiras, segundo Hugo Gross, o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (Sated/RJ). A instituição arcou com as despesas do velório de Grande Otelo Filho. O funeral acontecerá na quinta-feira, 21, no cemitério do Catumbi. Quem é Grande Otelo Filho? Nascido em 1955, Grande Otelo Filho morreu apenas uma semana depois de completar 70 anos. Apesar de ser filho de Grande Otelo, o artista não teve o mesmo sucesso do pai. Seu último papel foi na novela "Gênesis", da Record, em 2021.