Nobuo Yamada, cantor de ‘Cavaleiros do Zodíaco’, morre aos 61

Cantor do tema de abertura de "Cavaleiros do Zodíaco", Nobuo Yamada morreu aos 61 anos em decorrência de um câncer / Crédito: MOJOST/Divulgação

Morreu nesta quarta-feira, 13, o cantor japonês Nobuo Yamada, conhecido na indústria como NoB. A confirmação da morte foi divulgada pela equipe do artista em suas redes sociais. “Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão pelo carinho recebido em vida e comunicar este triste acontecimento com respeito. NoB estreou como vocalista da banda Make-Up em 1984 e, desde então, participou de diversos projetos e bandas, deixando muitas obras marcantes”, recordou a nota.