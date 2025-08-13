Nobuo Yamada, cantor de ‘Cavaleiros do Zodíaco’, morre aos 61

Nobuo Yamada, cantor de ‘Cavaleiros do Zodíaco’, morre aos 61Cantor do tema de abertura de "Cavaleiros do Zodíaco", Nobuo Yamada morreu aos 61 anos em decorrência de um câncer
Morreu nesta quarta-feira, 13, o cantor japonês Nobuo Yamada, conhecido na indústria como NoB. A confirmação da morte foi divulgada pela equipe do artista em suas redes sociais.
“Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão pelo carinho recebido em vida e comunicar este triste acontecimento com respeito. NoB estreou como vocalista da banda Make-Up em 1984 e, desde então, participou de diversos projetos e bandas, deixando muitas obras marcantes”, recordou a nota.
Nascido em Osaka, no Japão, em 20 de janeiro de 1964, Nobua Yamada passou por diversas bandas, com destaque para a banda de heavy metal Make-Up e o Project.R, conjunto musical que atuava nas produções de trilhas sonoras de séries.
Sua voz ficou marcada com a canção “Pegasus Fantasy”, tema de abertura de “Cavaleiros do Zodíaco”, além de ser vocalista de músicas das séries “Super Sentai” e “Tensou Sentai Goseiger”.
Conforme o comunicado divulgado, Nobua faleceu em decorrência de complicações de um câncer renal, diagnosticado há oito anos.