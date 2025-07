Preta Gil morre aos 50 anos nos Estados Unidos

Preta Gil morre após complicações de um câncer / Crédito: Samuel Setubal

A cantora e empresária Preta Gil faleceu neste domingo, 20, aos 50 anos. A artista não resistiu às complicações do tratamento contra o câncer, conduzido nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao jornal O Globo.

Preta passou as últimas semanas nos Estados Unidos, onde buscava um tratamento experimental contra a doença. Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, ela enfrentou um longo processo de tratamento, que incluiu quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Apesar da luta intensa, seu estado de saúde piorou nos últimos dias ela não resistiu.

Filha do cantor e compositor Gilberto Gil, Preta Gil construiu uma carreira diversa na música, na televisão e nos negócios. Reconhecida por seu talento, carisma e posicionamentos firmes, tornou-se uma das figuras mais queridas e influentes da cultura brasileira.

Ao longo de sua trajetória, Preta também se destacou como ativista em pautas como o combate à gordofobia, o racismo, e a defesa da liberdade de expressão e da diversidade.

A artista deixa um filho, Francisco Gil, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Müller, e um neto, Sol de Maria, nascido da união de Francisco com a modelo Laura Fernandez. A relação próxima e afetuosa com a família sempre foi destacada por Preta em entrevistas e redes sociais. A família ainda não divulgou informações sobre o velório ou cerimônia de despedida.



Colunista divulgou a morte de Preta Gil mais cedo e apagou a postagem logo em seguida: Mais cedo, neste domingo,20, o colunista do jornal Correio, Osmar Marrom Martins, publicou uma nota afirmando que a cantora havia morrido, mas apagou o post minutos após a divulgação, sem apresentar esclarecimentos imediatos. Preta Gil: talento, coragem e autenticidade Nascida em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, Preta Maria Gadelha Gil Moreira — conhecida como Preta Gil — foi cantora, atriz, apresentadora, empresária e uma das figuras mais autênticas e carismáticas do cenário artístico brasileiro. Filha do cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, da empresária Sandra Gadelha e afilhada de Gal Costa, cresceu em meio à efervescência cultural da música brasileira.

Preta iniciou oficialmente sua carreira musical em 2003 com o álbum "Prêt-à-Porter", que misturava pop, samba, funk e MPB, marcando sua identidade musical irreverente e livre de rótulos. Ao longo dos anos, lançou sucessos como "Sinais de Fogo" e "Sou como Sou", além de comandar projetos que celebravam a diversidade, como o Bloco da Preta, um dos mais populares do carnaval carioca.

Na televisão, atuou em novelas, séries e apresentou programas, sempre com forte presença de palco e carisma. Preta também se destacou como empresária, com projetos voltados à moda inclusiva e ao entretenimento, e como influenciadora digital com posicionamentos firmes sobre feminismo, aceitação do corpo, liberdade sexual e combate à gordofobia.

Liberdade Sexual Preta Gil sempre foi uma voz ativa na luta pela liberdade sexual e pela representatividade LGBTQIA+. Em diversas entrevistas, a artista falou abertamente sobre sua bissexualidade, destacando que nunca escondeu quem era e que sua vivência ajudava a abrir caminhos para outras pessoas lidarem com a própria identidade de forma mais livre e sem culpa.